جوجل تحذر عندما تكون نتائج البحث غير موثوقة

دبي - يزن راشد - تخبر شركة جوجل المستخدمين الآن عندما تتغير نتائج البحث بسرعة حول قصة عاجلة.

وتظهر بعض عمليات البحث الآن تحذيرًا بأنه يبدو أن هذه النتائج تتغير بسرعة، ويوضح العنوان الفرعي أنه إذا كان هذا الموضوع جديدًا، فقد يستغرق الأمر وقتًا حتى تتم إضافة النتائج بواسطة مصادر موثوقة.

وفي إحدى التدوينات، تقترح الشركة أن المستخدمين قد يرغبون في إعادة التحقق لاحقًا عند العثور على المزيد من النتائج.

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ويظهر الإشعار في البداية عبر النتائج باللغة الإنجليزية ومقرها الولايات المتحدة، وذلك عندما يتطور الموضوع بسرعة ولم يتم التفكير في مجموعة من المصادر بعد. وتوسع جوجل من تواجد الأداة إلى أسواق أخرى في الأشهر المقبلة.

وتشرح الشركة قائلة: بالرغم من أن بحث جوجل سيكون دائمًا حاضرًا بأفضل النتائج المفيدة التي يمكننا تقديمها، إلا أن المعلومات الموثوقة التي تبحث عنها ليست عبر الإنترنت حتى الآن.

وأضافت: يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة للأخبار العاجلة أو الموضوعات الناشئة، عندما لا تكون المعلومات التي تم نشرها أولاً هي الأكثر موثوقية.

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جوجل تحذر عند البحث:

تظهر عينة من لقطة شاشة بحث جوجل الاستعلام “UFO تم تصويره وهو ينتقل بسرعة 106 ميل في الساعة”، في إشارة واضحة إلى قصة صحفية حديثة حول رؤية جسم غامض في ويلز عام 2016.

وقال داني سوليفان منسق البحث العام في جوجل: لقد نشر شخص ما مقطع الفيديو هذا لتقرير الشرطة في ويلز، وقد حظي بقليل من التغطية الصحفية.

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وأضاف: لكن ربما يبحث الناس عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك يمكننا أن نقول إنه بدأ يصبح موضوعًا رائجًا. ويمكننا أيضًا أن نقول إنه لا يوجد الكثير من الأشياء المفيدة بالضرورة. ونعتقد أيضًا أنه ربما قد تظهر أشياء جديدة.

وبغض النظر عن هذا المثال، فقد عرضت جوجل عن غير قصد معلومات غير صحيحة بعد أحداث إطلاق نار جماعي. وغالبًا ما تكون التقارير الرسمية المبكرة غير دقيقة والمعلومات الخطأ المتعمدة شائعة.

ويتفاقم هذا في بعض الأحيان بسبب الفراغات في البيانات أو الكلمات الرئيسية. التي تحتوي على نتائج بحث قليلة ويمكن اختراقها بسهولة من قبل الجهات السيئة.

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ولن يمنع هذا التحذير بالضرورة ظهور المحتوى السيئ، وليس من الواضح كيف تحدد جوجل نطاقًا كافيًا من المصادر.

ولكنه قد يزيل بعض الشرعية الزائفة التي يمكن أن يمنحها موضع جوجل العالي لنتائج بحث مبكرة غير موثوقة.