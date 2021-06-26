تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق إصدار محدود من ذراع Xbox اللاسلكي بثيم Space Jam 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة مايكروسوفت إصدار محدود من ذراع Xbox اللاسلكي والذي يأتي بثيم Space Jam 2.

قبل إنطلاق فيلم “Space Jam 2” في 16 من شهر يوليو المقبل، قدمت عملاق البرمجيات إصدار خاص ومحدود من ذراع التحكم اللاسلكي Xbox.

وتقدم مايكروسوفت ذراع Space Jam: A New Legacy بعدد ثلاثة من النماذج هم Tune Squad و Server-verse و Goon Squad بسعر 70 دولار تقريباً.

ويختلف الإصدار الخاص من ذراع التحكم في التصميم الخارجي فقط، إلا أن التكوينات والتصميم الداخلي لذراع التحكم لا تختلف عن الإصدار الأصلي.

كما يدعم ذراع التحكم اللاسلكي أجهزة ألعاب Xbox، وأيضاً يتوافق في الإتصال مع أجهزة Windows 10، الأجهزة اللوحية، وأجهزة وهواتف الأندوريد عبر الإتصال بالبلوتوث، ومن المقرر أن يدعم لاحقاً الإتصال أيضاً بأجهزة iOS.

يذكر أن ذراع التحكم اللاسلكي Xbox يضم بطاريات AA، ويدعم عمر شحن يصل إلى 40 ساعة، كما تنطلق Space Jam: A New Legacy في إصدار مبكر عبر Game Pass.

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