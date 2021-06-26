تكنولوجيا: رصد تصميم وألوان سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية في أحدث التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم وألوان سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية المرتقبة.

تستمر التسريبات في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds2 التي تأتي قريباً بنفس ملامح تصميم سماعة Galaxy Buds Pro.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج 4 من الإختيارات في ألوان سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية التي تتضمن ألوان الأخضر، الأبيض، والبتفسجي وأيضاً اللون الأسود.

كما تأتي حافظة الشحن بألوان الأبيض من الجهة الخارجية، بينما يختلف لون الحافظة في الجزء الداخلي وفقاً للون السماعة.

أيضاً تأتي سماعة Galaxy Buds2 بمعايير AKG الصوتية، كما تتميز برأس للسماعة من السيليكون لدعم إلغاء الضوضاء السلبية، كما تتضمن كل جهة من السماعة 2 من الميكروفونات في الجهة الخارجية، بينما يضم الجزء الداخلي من تصميم السماعة موصلات الشحن، ومستشعرات لإدارك إرتداء المستخدم للسماعة اللاسلكية.

يذكر أن سامسونج لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن موعد للإعلان الرسمي عن سماعة Galaxy Buds2، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الشركة لكشف النقاب عن السماعة اللاسلكية في أغسطس.

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