تكنولوجيا: مواصفات سلسلة Motorola Edge 20 القادمة من موتورولا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع TechnikNews تفاصيل حول الإصدارات القادمة من موتورولا التي تظهر في التسريبات برموز Berlin و Berlin NA و Pstar وأيضاً Kyoto، واليوم تكشف تسريبات جديدة عن تفاصيل مواصفات هذه الإصدارات التي تنطلق لاحقاً في سلسلة Motorola Edge 20.

جاءت التسريبات التي نشرت مؤخراً عبر صفحة Evan Blass، الذي أشار إلى أن الإصدار الذي يعرف برمز “Kyoto” يأتي إلى الأسواق قريباً بعنوان Motorola Edge 20 Lite، وفي أحدث التسريبات التي نشرت عبر صفحة أيفان بلاس إستعرض تفاصيل مواصفات سلسلة Edge 20.

مواصفات هواتف Edge Berlin and Berlin NA

تستهدف موتورولا أسواق أمريكا الشمالية بهاتف Motorola Berlin NA، بينما تقدم Berlin في السوق الهندي.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Berlin NA بحجم شاشة 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 في 2460 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz كما يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما يأتي هاتف Berlin بحجم شاشة 6.67 إنش، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، بمعدل تحديث 120Hz، كما يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 778G، أيضاً يأتي الهاتفين بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتفين كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما يتميز Berlin NA بكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة وmacro بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

بينما يضم هاتف Berlin مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ولدعم تصوير macro، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

ويضم Berlin NA بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما يأتي إلى الأسواق العالمية بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11، ومكبرات صوتية mono، ويأتي النموذج الخاص بالأسواق العالمية بزر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

هاتف Motorola Pstar

تستهدف موتورولا بهاتف Motorola Pstar الأسواق الأوروبية، وأسواق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند، ويأتي الهاتف بحجم شاشة 6.67 إنش، بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يتوفر نموذج أخر بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وتتميز الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وmacro، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لتكبير حتى 5 مرات.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، مع نظام تشغيل Android 11، مع مكبرات صوتية mono، وزر مخصص لمساعد جوجل الرقمي، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

هاتف Motorola Kyoto

يستهدف هذا الإصدار الأسواق العالمية والسوق الهندي، ويتميز بشاشة مميزة بتصميم ثقب للكاميرة الأمامية، ودقة 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، مع رقاقة معالج Dimensity 720، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وmacro، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي الهاتف بزر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

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