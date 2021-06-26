تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل مواصفات Oppo A93s 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G والذي ينطلق بعنوان Oppo A93s 5G ويحاكي تصميم A93 5G مع معالج Dimensity 700.

رصدت تفاصيل هاتف Oppo A93s 5G في تسريبات جاءت من الصين قبل الإعلان المرتقب عن الهاتف في يوليو، ولقد ظهر الهاتف بنموذج رقم PFGM00 مع معالج Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر والذي يتضمن 2 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.2 GHz، كما يضم كرت شاشة Mali-G57 MC2، وشريحة مودم 5G بسرعة 2.77 جيجابت في الثانية.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W عبر منفذ USB C.

كما يضم هاتف Oppo A93s 5G مدخل للسماعات 3.5مم، ويتميز بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل بلس وأبعاد 20:9، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويتميز Oppo A93s 5G بقياسات 162.9 في 74.7 في 8.42مم، ووزن 189 جرام، ومن المتوقع أن يكشف النقاب رسمياً عن الهاتف في 9 من يوليو بسعر متوقع 310 دولار.

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