شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تفتح تحقيقا رسميا مع أمازون وجوجل بشأن "الريفيوهات" المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا تحقيقا رسميا بشأن شركة أمازون وشركة جوجل ألفابت بشأن مخاوف من أن عمالقة التكنولوجيا لم يفعلوا ما يكفي لمكافحة المراجعات المزيفة على مواقعهم، وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) إنها ستجمع الآن مزيدًا من المعلومات لتحديد ما إذا كانت الشركات قد انتهكت قانون المستهلك من خلال اتخاذ إجراءات غير كافية لحماية المتسوقين من المراجعات المزيفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق أولي من هيئة أسواق المال، افتتح في مايو 2020 ، وقيم العديد من الأنظمة والعمليات الداخلية للمنصات لتحديد المراجعات المزيفة والتعامل معها، وقالت الهيئة التنظيمية إنها تشعر بالقلق أيضًا من أن أنظمة أمازون قد فشلت بشكل كاف في منع وردع بعض البائعين من التلاعب بقوائم المنتجات، من خلال على سبيل المثال اختيار المراجعات الإيجابية من المنتجات الأخرى.

وقال أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال، "ما يقلقنا هو أنه يمكن تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة تقييمات مزيفة ثم إنفاق أموالهم بناءً على تلك التوصيات"، وأضاف "بالمثل، ليس من العدل ببساطة أن تتمكن بعض الأنشطة التجارية من تزوير تقييمات 5 نجوم لإعطاء منتجاتها أو خدماتها أهمية كبرى ، بينما تخسر الشركات التي تحترم القانون".