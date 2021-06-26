شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: الصين الأسرع نموا فى سوق السيارات الكهربائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الصين واحدة من أسرع أسواق السيارات الكهربائية نموا فى العالم، حيث كشفت صحف صينية أن العديد من أنواع السيارات الكهربائية أصبحت ضمن السلع التي يتم عرضها في المعارض التجارية الكبيرة.

وتمثل مبيعات السيارات فى الصين الآن، 5% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين في الوقت الحالى، إذ تمتلك السيارات الكهربائية أحدث تقنيات صناعة السيارات في العالم، إضافة إلى كونها مركبات صديقة للبيئة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتستهدف الحكومة الصينية، رفع نسبة بيع السيارات الكهربائية لتصل إلى 40% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين بحلول عام 2030، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أن خطة الحكومة تعني أن عدد السيارات الكهربائية التي تسير على الطرق الصينية عام 2030 يمكن أن تصل إلى 80 مليون سيارة.

وفى سياق أخر، قالت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية - فى وقت سابق - إنها افتتحت أول محطة شحن لها فى الصين بمرافقها الخاصة لتخزين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وقالت الشركة فى منشور على موقع Weibo إن محطة الشحن فى مدينة لاسا ستولد الطاقة من ضوء الشمس وتخزنها فى مرافق تخزين الطاقة لشحن السيارات الكهربائية.

وانتقلت Tesla إلى مجال الطاقة الشمسية فى عام 2016 من خلال شرائها بقيمة 2.6 مليار دولار لشركة SolarCity ومقرها كاليفورنيا، وقالت إنها حريصة على تطوير أعمالها فى مجال الطاقة، وتشمل خدمات الطاقة الشمسية للشركة Solar Roof، وهو نظام لتوليد الطاقة من المفترض أن يبدو مثل بلاط السقف العادي، و Powerwall، الذى يمكنه تخزين الطاقة المولدة من الألواح الشمسية.

وفى العام الماضي، طرحت شركة Tesla، التى تصنع سيارات كهربائية فى شنغهاي، إعلانات وظائف لمديرى مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة فى الصين.