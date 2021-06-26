شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة تعمل مع هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Beats المملوكة من أبل عن أحدث نموذج لها من السماعات اللاسلكية الصغيرة المخصصة لمستخدمي الهواتف والأجهزة المحمولة، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أكثر ما يميز سماعات Beats Studio Buds الجديدة هو أنها مجهزة بمعالجات خاصة تمكّنها من العمل مع هواتف أيفون ومع مختلف أنواع هواتف أندرويد بنفس الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جهزت هذه السماعات بملحقات مطاطية مرنة تجعلها ملائمة ومريحة لآذان المستخدمين، كما زودت بميزات عزل الضوضاء الخارجية، وحصل تطبيقها الخاص بالهواتف على تقنيات تجعل عملية اقترانها بالهواتف سريعة وسهلة.

كما زودت هياكلها الخارجية بأزرار لمسية للرد ورفض المكالمات والتحكم بمستوى الأصوات والموسيقى، فضلا عن أن بطارياتها الداخلية تكفيها لتعمل 8 ساعات متواصلة تقريبا، وجهزتها Beats بعلبة خارجية فيها بطاريات تؤمن شحنا إضافيا يكفي لأكثر من 15 ساعة من العمل.

ومن المفترض أن تطرح هذه السماعات في الأسواق العالمية بسعر 145 دولارا تقريبا، أي أنها ستكون أرخص بشكل ملحوظ من سماعات Airpods الحديثة من آبل.