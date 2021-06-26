شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد كشف مايكروسوفت رسميا عن ويندوز 11.. كل ما تحتاج معرفته عن النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقرب من ست سنوات، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق إصدار جديد من نظام التشغيل الخاص بها - Windows 11، حيث أن أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت يتمتع بتصميم جديد تمامًا ومجموعة من الميزات الجديدة.

ما الجديد فى Windows 11 ؟

بالنسبة للمبتدئين، هناك قائمة "ابدأ" جديدة كما قامت مايكروسوفت أيضًا بتجديد زر "ابدأ"، حيث يتم الآن توسيط كل من قائمة "ابدأ" والزر على شريط المهام، وتحتوى قائمة ابدأ أيضًا على ميزة رأيناها آخر مرة فى Windows 8 - Live Tiles، ويبدو أنه "مستوحى" قليلاً من نظام التشغيل Chrome فى جوجل، كما تحتوى قائمة ابدأ أيضًا على شريط بحث للتنقل عبر الويب و OneDrive بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي.

وقد قامت مايكروسوفت أيضًا بتجديد التصميم بأيقونات أكثر تقريبًا، وهناك أيضًا سمات جديدة وخيار الوضع الداكن / الفاتح المتاح مع Windows 11، كذلك فميزة جديدة أخرى هى Snap Groups، وهى عبارة عن مجموعة من التطبيقات التى يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة على شريط المهام، وباستخدام Windows 11 ، يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى التطبيقات الموجودة على شاشات متعددة لسير عمل أكثر سلاسة.

ويعد ويندوز 11 هو خليفة لنظام التشغيل Windows 10 اليوم، والذى قدمته الشركة فى عام 2015، ومن المتوقع أن يصبح Windows 11 متاحًا فى وقت لاحق من هذا العام على أجهزة الكمبيوتر الجديدة والأجهزة الأخرى كتحديث مجانى لمن لديهم Windows 10.