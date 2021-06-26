شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت يمكنه تنظيف الطاولات ويضع الأكواب فى الحوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة يابانية عن روبوت جديد يمكنه التعامل مع الأعمال المنزلية مثل تنظيف الطاولات ومسح أسطح العمل والأسطح الأخرى، ودرب الخبراء روبوتهم الجديد على إدراك الهندسة ثلاثية الأبعاد للمشهد، بينما يكتشفون أيضًا الأجسام والأسطح، ويتيح هذا المزيج للباحثين استخدام كميات كبيرة من البيانات التركيبية لتدريب النظام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمكن الروبوت من أن ينظف المطبخ، ويلتقط زجاجًا شفافًا بينما يمسح الطاولة تحته ويضع الأكواب في الحوض.

وأكدت الشركة، أنه لا ينبغي أن يقلق النوادل من أنهم سيكونون عاطلين عن العمل حتى الآن، لأن الهدف هو بناء قدرات روبوتية تضخم، لا تحل محل، القدرات البشرية".

وكشفت الشركة في العام الماضى أيضا عن روبوت بطول 6 أقدام و 10 بوصات، CUE 4، يمكن أن يدور حول ملعب كرة سلة، ويلتقط الكرة ويضعها في السلة، وفي الوقت الذي تواجه فيه اليابان مجتمعًا متقدمًا في العمر وتقلصًا في القوى العاملة يتضاءل عدد العاملين البشريين المتاحين لإنجاز الأعمال المنزلية لذلك كان ابتكار الروبوت الأخير.

يوجد في اليابان أعلى نسبة من كبار السن في العالم، حيث يزيد عمر ثلث السكان عن 60 عامًا، وفقًا لمكتب الإحصاء الياباني.

بدأ عدد سكان البلاد في التقلص منذ عام 2011، مع انخفاض معدل المواليد أيضًا، وعلى عكس البلدان الصناعية الأخرى التي تكافح من أجل انخفاض معدلات المواليد، فشلت اليابان في زيادة عدد سكانها من خلال قبول المزيد من المهاجرين.

كما تتوقع توقعات وزارة الصحة اليابانية أن ينخفض عدد السكان إلى أقل من 87 مليونًا بحلول عام 2060، مما يخلق مشكلة اقتصادية كبيرة، فتعنى قلة الناس عددًا أقل من العمال الذين يدفعون الضرائب لدعم السكان المسنين الذين يحتاجون إلى معاشات تقاعدية ورعاية صحية وخدمات أخرى.