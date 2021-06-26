شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تؤجل إطلاق أحدث رحلاتها لثلاثة أقمار صناعية تتبع الحياة البرية والان مع تفاصيل الخبر
وكان من المقرر أن تنطلق الأقمار الصناعية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش (14:56 بالتوقيت الشرقي) يوم الجمعة على صاروخ فالكون 9.
وكتبت الشركة عند الإعلان عن التأخير: "سيعلن عن تاريخ إطلاق مستهدف جديد بمجرد تأكيده"، وهناك توقعات بأنه قد يكون غدًا لأن لديهم نافذة طيران "احتياطية" ثانية.
وكانت تلقت الشركات البريطانية ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني من وكالة الفضاء البريطانية ، من خلال برنامج الشراكة الرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لبناء الأقمار الصناعية.
وقالت وكالة الفضاء البريطانية إن المبادرة تضع المملكة المتحدة في طليعة تغير المناخ ومراقبة الحياة البرية في المدار من خلال تطوير الأقمار الصناعية.
كما أنه تتم إدارة جميع الأقمار الصناعية الثلاثة من جانب شركة Spaceflight الشريكة في الرحلة، والتي ستستخدم مركبات النقل المدارية لنقل الأقمار الصناعية إلى المدارات المرغوبة بعد الإطلاق.
تم دعم سباير من قبل وكالة الفضاء البريطانية ، من خلال برنامج الشراكة الرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بما يقرب من 9 ملايين جنيه إسترليني من إجمالي التمويل.
لقد استخدموا هذا لتطوير مجموعة من التقنيات المبتكرة ومنصات البيانات بما في ذلك زوج من الأقمار الصناعية المخطط لإطلاقها غدًا.
قالت تيريزا كوندور ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Spire Space Services ، إنه وقت حرج لكوكبنا.