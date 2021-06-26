شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تؤجل إطلاق أحدث رحلاتها لثلاثة أقمار صناعية تتبع الحياة البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، تأجيل موعد إطلاق ثلاثة أقمار صناعية بريطانية الصنع ومعهم بعض الأقمار الأخرى، قائلة "يأخذ الفريق وقتًا إضافيًا لعمليات تسجيل الخروج قبل الإطلاق قبل مهمة Transporter-2"، دون تحديد موعد جديد للرحلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من بين عدد الأقمار الصناعية الكبير المتوقع إطلاقها مع SpaceX في مهمة Transport-2، كانت هناك ثلاث حمولات مدعومة من وكالة الفضاء البريطانية، وشملت أنظمة إنترنت الأشياء التي من شأنها أن تربط أجهزة الاستشعار التي تهدف إلى مراقبة تغير المناخ وتتبع الحياة البرية المهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر أن تنطلق الأقمار الصناعية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش (14:56 بالتوقيت الشرقي) يوم الجمعة على صاروخ فالكون 9.

وكتبت الشركة عند الإعلان عن التأخير: "سيعلن عن تاريخ إطلاق مستهدف جديد بمجرد تأكيده"، وهناك توقعات بأنه قد يكون غدًا لأن لديهم نافذة طيران "احتياطية" ثانية.

وكانت تلقت الشركات البريطانية ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني من وكالة الفضاء البريطانية ، من خلال برنامج الشراكة الرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لبناء الأقمار الصناعية.

وقالت وكالة الفضاء البريطانية إن المبادرة تضع المملكة المتحدة في طليعة تغير المناخ ومراقبة الحياة البرية في المدار من خلال تطوير الأقمار الصناعية.

كما أنه تتم إدارة جميع الأقمار الصناعية الثلاثة من جانب شركة Spaceflight الشريكة في الرحلة، والتي ستستخدم مركبات النقل المدارية لنقل الأقمار الصناعية إلى المدارات المرغوبة بعد الإطلاق.

تم دعم سباير من قبل وكالة الفضاء البريطانية ، من خلال برنامج الشراكة الرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بما يقرب من 9 ملايين جنيه إسترليني من إجمالي التمويل.

لقد استخدموا هذا لتطوير مجموعة من التقنيات المبتكرة ومنصات البيانات بما في ذلك زوج من الأقمار الصناعية المخطط لإطلاقها غدًا.

قالت تيريزا كوندور ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Spire Space Services ، إنه وقت حرج لكوكبنا.