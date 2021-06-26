شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع Focus Mode فى نظامى iOS 15 و iPadOS 15؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت شركة أبل مع مختلف إصدارات نظام التشغيل iOS طرقًا عديدة للتركيز ومنع التشتت وحظر الإشعارات غير الضرورية، لكن لم تكن هناك ميزة أو تطبيق شامل يسمح للمستخدمين بالتحكم فى الإشعارات من مكان واحد فى الهاتف حتى الآن، وفى ظل إشعارات التطبيقات التى لا تنتهى والمكالمات الهاتفية المتكررة، يصبح من الصعب التركيز على المهمة الحالية التى تعمل عليها.

ميزة التركيز

مع إصدار نظام التشغيل iOS 15 يمكنك استخدام ميزة جديدة فى آيفون أو آيباد تسمى وضع التركيز Focus Mode، وتسمح لك هذه الميزة الجديدة بتقليل عوامل التشتيت والتركيز على الأشياء التى تهمك عند استخدام آيفون، حيث يهدف وضع التركيز إلى مساعدتك على التركيز على الأشياء التى تهمك من خلال التخلص من جميع عوامل التشتيت.

ويشمل ذلك إشعارات التطبيقات غير المرغوب فيها والمكالمات الهاتفية غير المهمة، وهو تحديث لوضع عدم الإزعاج الشهير، ومن أجل ضمان عدم تفويت الإشعارات المهمة والبقاء ملتزمًا بمهمتك، فإن وضع التركيز يستخدم أربعة مبادئ أساسية هي:

الإشعارات الصامتة: يكتم صوت جميع الإشعارات باستثناء تلك التى تسمح بها.

متابعة الأمور المهمة: يسمح لجميع الأشخاص المهمين بإرسال إشعارات دون أى قيود.

مشاركة الحالة: يخبر التطبيقات والأشخاص بأنك قد قمت بكتم الإشعارات لتجب إرسال التحديثات إليك.

التشغيل التلقائي: يعمل نظام التشغيل على وضع التركيز الذى تم تعيينه سابقًا بشكل تلقائي.