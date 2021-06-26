شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمع إلى Spotify على مشغل موسيقى الويب على طراز IPod والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّر جهاز iPod الطريقة التي استمتعنا بها بإيقاعاتنا المفضلة أثناء التنقل عندما تم إطلاقه في عام 2001، وبينما كان هناك الكثير من مشغلات MP3 الأخرى في السوق في ذلك الوقت، لم يقترب أي منها من مطابقة واجهة Apple سهلة الاستخدام، إذا فاتتك فرصتك لتجربتها أو فقدت جهاز iPod المفضل لديك، فقم بتشغيل هذا الجهاز في متصفح هاتفك المحمول، وهو عبارة عن مشروع جديد من مطور برامج الواجهة الأمامية Tanner Villarete محاكاة عناصر التحكم الكلاسيكية كتطبيق ويب، مع دعم مكتبة Spotify و Apple Music الخاصة بك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

الأمر بسيط للغاية باستخدام الماوس أو إصبعك على شاشة تعمل باللمس لمحاكاة عناصر التحكم الكلاسيكية، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب Apple Music أو Spotify، ومن ثم فهي حالة بسيطة لاستخدام عجلة النقر الافتراضية لتحديد مجموعة مختارة من الفنانين الأكثر استماعًا، حتى أنه يدعم واجهة "Cover Flow" الكلاسيكية لجهاز iPod ، مما يتيح لك التنقل بين أغلفة الألبوم مثل صندوق الموسيقى.

ويشبه إبداع مطور الواجهة الأمامية Tanner Villarete الجيل السادس من iPod Classic من عام 2007، ويعمل تمامًا مثل الشيء الحقيقي - باستثناء أنه يعمل مع مكتبات Spotify و Apple Music.

قد يبدو الأمر أكثر قليلاً من مجرد مشروع يحاكي الأجهزة منذ أكثر من عقد، ولكن هناك شيئًا ما يتعلق برؤية واجهة المستخدم تتفاعل مع إصبعك وهو يدور عجلة اللمس والضغط على الزر الأوسط، والتقليب خلال الألبومات في Cover Flow الذي يعيد الذكريات الجميلة، وهناك حتى لعبة بأسلوب Breakout يمكنك لعبها.

ومن مستودع GitHub في Villarete ، يبدو أن هذا المشروع ظل قيد التشغيل لمدة عامين على الأقل ، مع تسجيل طلبات التحديثات والميزات مؤخرًا، يعني هذا أننا سنرى المزيد من الوظائف التي تم دمجها في جهاز iPod هذا قريبًا بما يكفي - وسيتم إصلاح الخطأ الذي يتسبب في قطع المشغل بالقرب من الجزء السفلي.