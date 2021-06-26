شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية جعل جوجل محرك البحث الافتراضى على متصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جوجل هو محرك البحث الأكثر شيوعًا، إلا أن بعض متصفحات الويب لا تزال لا تحدده تلقائيًا كمحرك البحث الافتراضي، وإذا كنت تريد التأكد من إجراء جميع عمليات البحث على الويب من خلال جوجل، فيمكنك ضبط إعدادات البحث، وإليك كيفية جعل جوجل محرك البحث الافتراضي في متصفح كروم، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

2. في الجزء العلوي الأيمن من النافذة بجوار شريط العناوين، اضغك فوق النقاط الرأسية الثلاث واختر "الإعدادات" في القائمة المنسدلة.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم محرك البحث واضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار محرك البحث المستخدم في شريط العناوين.

4. اختر جوجل في القائمة المنسدلة. يجب الآن تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك.



خطوات ضبط جوجل على كروم بجهاز كمبيوتر على الهاتف خطوات ضبط جوجل على كروم بجهاز كمبيوتر على الهاتف 1. ابدأ تشغيل تطبيق كروم على جهاز أبل أو أندرويد.

2. على جهاز أيباد أو أيفون، اضغط فوق أيقونة ثلاث نقاط أفقية في أسفل يمين الشاشة، وعلى جهاز أندرويد، اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية العلوية اليمنى، واختر الإعدادات في النافذة المنبثقة.

3. اضغط على محرك البحث وحدد جوجل في الشاشة التالية، وسيتمتغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك.