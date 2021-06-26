شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت يدعو "أبل" لتكون جزءا من Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مايكروسوفت بالكشف عن أحدث إصداراتها من Windows فى حدث عبر الإنترنت، وبينما يحتوى Windows 11 على مجموعة من الميزات الجديدة، فإن الميزة التى لفتت الأنظار هى تطبيقات أندرويد التى تعمل على Windows، وقد تحدث الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أكثر عن Windows 11 فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وسئل Nadella فى المقابلة عما إذا كانت مايكروسوفت ستدمج برامجها وخدماتها مع أيفون، وقال ناديلا، "نود التأكد من أنه يعمل بشكل أفضل، فنحن نفعل كل ما فى وسعنا، و مثل أى شيء تريد أبل فعله مع Windows بدلاً من iTunes أو iMessage أو أى شيء آخر، نحن نرحب بذلك "، وقال أيضًا إن مايكروسوفت تريد التأكد من أن "برامجنا تعمل بشكل رائع على أجهزة أبل".

وقد دخلت مايكروسوفت فى شراكة مع متجر تطبيقات Amazon، والذى سيسمح بتشغيل تطبيقات أندرويد وتنزيلها على نظام التشغيل Windows 11، كما أكد ناديلا على أن جميع التطبيقات مرحب بها للانضمام إلى نظام التشغيل Windows 11، و"لدينا القدرة على امتلاك العديد من الأسواق، ونريد أن يكون لدينا سوق رائع، لكننا نرحب أيضًا بالأسواق الأخرى ".

وقال الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت "يحتاج العالم اليوم إلى نظام أساسى أكثر انفتاحًا، نظام يسمح للتطبيقات بأن تصبح منصات فى حد ذاتها"، ويبدو أن ناديلا كان يلمح إلى شركة آبل، ومن المعروف أن أبل تحصل على خصم 30٪ من التطبيقات على أى عمليات شراء أو اشتراكات داخل التطبيق، وقالت مايكروسوفت إنها لن تتقاضى أى شيء من المطورين على Windows 11 وهم أحرار فى استخدام أى نظام دفع يريدون.