شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من جوجل لتحذير المستخدمين إذا كانت نتائج البحث غير موثوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية إن شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا بدأت فى اختبار ميزة جديدة لإعلام الأشخاص عند بحثهم عن موضوع قد يكون له نتائج غير موثوقة، ووفقًا لـ Vox، تعد هذه الخطوة خطوة ملحوظة من قبل محرك البحث الأكثر شهرة فى العالم لمنح الأشخاص مزيدًا من السياق حول المعلومات العاجلة الشائعة عبر الإنترنت ولكنها تتطور بشكل نشط.

ويحذر الموجه الجديد المستخدمين من أن النتائج التى يرونها تتغير بسرعة، ويقرأ، جزئيًا، "إذا كان هذا الموضوع جديدًا، فقد يستغرق أحيانًا وقتًا لإضافة النتائج بواسطة مصادر موثوقة"، وقد أكدت جوجل لـ Recode أنها بدأت فى اختبار الميزة منذ حوالى أسبوع. حاليًا، تقول الشركة إن الإشعار يظهر فقط فى نسبة مئوية صغيرة من عمليات البحث، والتى تميل إلى تطوير موضوعات شائعة.

وغالبًا ما تكافح شركات مثل جوجل و Twitter و Facebook للتعامل مع الحجم الكبير من المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والأخبار غير المؤكدة التى تنتشر على الإنترنت، وفى الماضي، ابتعدوا إلى حد كبير عن إزالة المحتوى فى جميع الحالات باستثناء الحالات القصوى، مشيرين إلى الالتزام بقيم حرية التعبير.

وخلال جائحة Covid- 19 والانتخابات الأمريكية لعام 2020، اتخذت بعض الشركات إجراءات غير مسبوقة بإزالة الحسابات الشعبية التى تديم المعلومات المضللة، ولكن هذا النوع من الملصقات التى تطرحها جوجل - والتى تحذر المستخدمين ببساطة دون حظر المحتوى - تعكس نهجًا تدريجيًا طويل المدى لتثقيف المستخدمين حول المعلومات المشكوك فيها أو غير المكتملة، حسبما ذكر التقرير.