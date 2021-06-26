شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم تطبيقات أندرويد للعمل على أجهزة ويندوز .. هكذا ستعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت النقاب عن الجيل التالى من نظام ويندوز الخاص بها، المسمى ويندوز 11، حيث سيكون أحدث إصدار من نظام التشغيل الرئيسى لشركة مايكروسوفت خلفًا لنظام التشغيل ويندوز 10، الذى قدمته الشركة فى عام 2015.

ويعتبر هذا هو أول تحديث رئيسى منذ 6 سنوات يجلب العديد من الإضافات الجديدة بما فى ذلك قائمة ابدأ الجديدة وتطبيقات أندرويد، وفى خطوة مهمة، قامت مايكروسوفت بدمج تطبيقات أندرويد فى نظام التشغيل الجديد الخاص بها، وسيتم تشغيل تطبيقات أندرويد أصلاً على ويندوز 11 ويمكن تنزيلها من Amazon's Appstore، وسيتم سرد هذه التطبيقات فى متجر ويندوز.

كيف ستعمل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز

يمكن تثبيت تطبيقات أندرويد على ويندوز 11 على شريط المهام أو قطعها بجانب تطبيقات ويندوز التقليدية، وستعمل هذه التطبيقات مع ميزات التخطيط الجديدة لنظام التشغيل ويندوز 11، كما يوفر ويندوز 11 متجرًا منبثقًا جديدًا للتطبيقات، ويهدف المتجر المنبثق الجديد إلى تسهيل تثبيت التطبيقات من المتصفح على المستخدمين ؛ عندما ينقر المستخدم على شارة تنزيل متجر مايكروسوفت على صفحة ويب، سينبثق متجر مايكروسوفت لإدارة التثبيت، كل هذا دون الابتعاد عما كان يفعله.

لا مزيد من المحاكيات لتشغيل التطبيقات

حتى الآن، استخدم مستخدمو أجهزة الكمبيوتر برامج محاكاة لتشغيل تطبيقات أندرويد على أنظمتهم، لكن ستقوم مايكروسوفت أيضًا بعمل شيء مماثل من خلال شراكتها مع Intel، حيث ستستخدم تقنية Intel Bridge لجعل ذلك حقيقة واقعة، وتعد تقنية Intel Bridge عبارة عن مترجم لما بعد وقت التشغيل يمكّن التطبيقات من العمل محليًا على الأجهزة المستندة إلى x86، بما فى ذلك تشغيل هذه التطبيقات على ويندوز.