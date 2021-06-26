شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح للمستخدمين نشر الصور من أجهزة الكمبيوتر .. كيف تستفيد من الميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة خلال الشهر الماضى، أن تطبيق انستجرام كان يعمل على ميزة تسمح بنشر المحتوى على المنصة من خلال أجهزة الكمبيوتر المكتبية بدلا من الهواتف الذكية فقط، والآن يبدو أن الميزة قد بدأت تصل للعديد من المستخدمين.

وقد أكد التطبيق المملوك لـفيس بوك أنه قدم الدعم المباشر للنشر على انستجرام عبر سطح المكتب، وقال متحدث باسم انستجرام: "نحن نعلم أن العديد من الأشخاص يصلون إلى انستجرام من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم"، و "لتحسين هذه التجربة، نختبر الآن القدرة على إنشاء منشور موجز على انستجرام باستخدام متصفح سطح المكتب الخاص بهم."

وتبدو عملية النشر من جهاز كمبيوتر مشابهة كما هى من نشر تطبيق انستجرام الخاص بك، فيما يجب أن يتمكن أولئك الذين سيتمتعون بدعم النشر من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم من تحديد رمز "+" فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

إليك كيفية النشر على انستجرام من جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

- انقر على أيقونة "+"

- اختر من جهاز الكمبيوتر

- اختر خيارات الحجم - أصلي، مربع (1: 1)، عمودى (4: 5)، أفقى (16: 9)

- انقر فوق التالي

- حدد مرشح وتحرير السطوع والتباين وما إلى ذلك

- اكتب تعليقًا، أضف موقعًا، إلخ

- قم بمشاركة الصور.