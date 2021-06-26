شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حيوان غريب مختفى فى أعماق المحيط الهادئ يعود للعصر الجوراسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الأحياء البحرية نوعا جديدا وغريبا من الحيوانات متخفيا في أعماق جنوب المحيط الهادئ قيل إنه حافظ على نفسه منذ بداية العصر الجوراسي، وأطلق عليه اسم "Ophiojura exbodi"، ويملك ثماني زوائد بحجم أربع بوصات غطيت بطبقة غريبة من الصوف مع الأشواك الحادة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الخبراء إن المخلوق المكتشف هو حيوان غير مألوف يتبع فصيلة النجميات، ووصفوه بحيوان "تقشعر له الأبدان"، بسبب شكله وعدد أسنانه، ويملك المخلوق المكتشف أغرب فك فموي رصده العلماء مع ثمانية صفوف من الأسنان الحادة جدا، ويتوقع الخبراء أن الحيوان البحرى كان متخفيا بعيدا عن الأنظار في جبل أسفل قاع المحيط إلى يومنا هذا.



صورة توضيحية اخرى للحيوان

ويشير الخبراء إلى أن الحيوان بقي دون تغيير وحافظ على شكله الجوهري لمدة 180 مليون عام، أي منذ أوائل العصر الجوراسي، واكتشف علماء من متحف التاريخ الطبيعي الفرنسى لأول مرة هذه العينة الغريبة في عام 2011، على ارتفاع أكثر من 1600 قدم تحت السطح على قمة "بانك دوراند"، وهو جبل تحت الماء يقع في جنوب المحيط الهادئ على بعد 120 ميلاً شرق كاليدونيا الجديدة، وهي جزيرة تقع جنوب غربي المحيط الهادئ.



الحيوان

من جانبه، افترض العالم تيم أوهارا، كبير المنسقين في متحف "فيكتوريا" بأستراليا، في تقرير نُشر في مجلة "Proceedings of the Royal Society B" العلمية، أن هذا المخلوق ليس مجرد نوع جديد من النجوم الهشة بل هو جنس جديد من عائلة جديدة من فصيلة "Echinodermata".