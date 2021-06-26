شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو أيفونك اتسرق .. طريقة حذف كل بياناتك من عليه خلال ثوانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر حوادث فقدان الهواتف الذكية أو سرقتها من الأمور متكررة الحدوث التى يتعرض لها الكثير من الأشخاص، وهو الأمر الذى يؤدى إلى صدمة كبيرة ليس فقط بسبب فقدان الهاتف ولكن بسبب البيانات والصور المخزنة عليه، وخطورة وقوعها فى أيدى الأشخاص الخطأ، لكن لحسن الحظ يمكن القيام عن بعد بمنع اللصوص والمتلصصين من الحصول على معلوماتك.

لكن يجب أن يكون لديك حساب Apple iCloud، وأن تكون المالك المسجل للجهاز المعني، لكن كن حذرًا: بمجرد محوه، لن تتمكن بعد ذلك من استخدام Find My iPhone لتحديد موقعه أو تشغيل صوت عليه، كما سيتم تعطيل Apple Pay على الجهاز حتى لا يتمكن الأشخاص من الدفع باستخدامه.

وإذا وجدت جهازك فى النهاية، فلا يزال بإمكانك استعادة معلوماته باستخدام نسخة احتياطية - إذا كان لديك واحدة محفوظة.

كيفية مسح بيانات هاتف أيفون عن بعد

إليك ما عليك القيام به ...

- انتقل أولاً إلى الموقع الإلكترونى لـ iCloud

- انقر فوق "All Devices"

- اختر الجهاز الذى تريد حذف البيانات من عليه

- انقر فوق "Erase iPhone"

- أدخل Apple ID الخاص بك وكلمة المرور

- فى حالة فقد الجهاز، يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتف أو رسالة.

- سيظهر هذا على شاشة الجهاز المقفلة.

- إذا كان جهازك متصلاً بالإنترنت، فسيبدأ المسح عن بُعد على الفور.

- وإذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت، فسيتم تشغيله بمجرد اتصاله بالإنترنت مرة أخرى.

- يمكنك إلغاء المسح عن بُعد إذا وجدته قبل محوه - ولكن فقط إذا ظل فى وضع عدم الاتصال.