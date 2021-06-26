شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Windows 11 .. هؤلاء المستخدمون سيحصلون على نظام التشغيل مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت رسميًا نظام التشغيل Windows 11 - وهو نظام التشغيل الكبير التالى لأجهزة الكمبيوتر، وعلى الرغم من أن مايكروسوفت لم تعلن عن أى تاريخ محدد لتوافر Windows 11 حتى الآن، فمن المتوقع أن يكون متاحًا للتنزيل فى وقت لاحق من هذا العام عندما يبدأ بيع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل Windows 11 رسميًا.

وستقدم مايكروسوفت Windows 11 كترقية مجانية، وإذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبى يعمل بنظام Windows 10، فمن المحتمل أن يحصل جهازك على Windows 11 مجانًا، وستقوم مايكروسوفت بتوزيع Windows 11 بنفس الطريقة التى قامت بها مع Windows 10 الذى تم إطلاقه قبل خمس سنوات.

ومع ذلك، يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى تلبية الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة التى تشمل 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 64 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية ومعالج 64 بت، حيث أن متطلبات الأجهزة أقل بكثير وسيكون معظم مستخدمى Windows 10 مؤهلين للترقية المجانية.

ويتمتع نظام التشغيل Windows 11 الجديد من مايكروسوفت بتصميم جديد تمامًا ومجموعة من الميزات الجديدة، فهناك قائمة "ابدأ" جديدة وقد قامت مايكروسوفت أيضًا بتجديد زر "ابدأ"، ويتم الآن توسيط كل من قائمة "ابدأ" والزر على شريط المهام.

كما تحتوى قائمة ابدأ أيضًا على ميزة رأيناها آخر مرة فى Windows 8 - Live Tiles، ويوفر Windows 11 أيضًا دعمًا لتطبيقات أندرويد جنبًا إلى جنب مع Auto HDR لتجربة ألعاب أفضل.