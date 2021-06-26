شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير سجادة سحرية يمكنها اكتشاف ما يفعله الجالس عليها وحساب السعرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سجادة ذكية يمكنها استشعار الحركة البشرية والوقوف دون استخدام الكاميرات، ما يفتح عالمًا جديدًا بالكامل في كل من الألعاب والرعاية الصحية، ففي مؤتمر هذا الأسبوع حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط، أظهر فريق من مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (CSAIL) التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) سجادة يمكنها استقراء وضع الشخص وحركته وعلاقتها بالأرض في نموذج ثلاثي الأبعاد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا تحرك المستخدم على السجادة وقام بالجلوس، يمكن للنظام إنتاج صورة لشخص يقوم بالجلوس.

يتم تدريب السجادة على البيانات اللمسية والمرئية المتزامنة، مثل لقطات الفيديو وخريطة الحرارة لمتطوع يقوم بالجلوس أو الضغط.

يقول المهندسون إنها أكبر من البساط المتوسط 8 × 10، لكنها لا تزال قابلة للتطوير وستكون مجدية اقتصاديًا للاستخدام المنزلي.

كما أنها مصنوعة من طبقة حساسة للضغط وخيط موصل، حيث تحتوي السجادة على أكثر من 9000 جهاز استشعار يكتشف الضغط من القدمين والأطراف وأجزاء الجسم الأخرى وتحويله إلى إشارة كهربائية.

كان النظام قادرًا على التنبؤ بحركة المتطوع بدقة 97% في الاختبارات، وتحديد شكله في خطا أقل من أربع بوصات.

كما كانت السجادة أفضل في تحديد حركة الساقين والجزء السفلي من الجسم أكثر من تلك الموجودة فوق الجذع، وكذلك لم يكن قادرًا على التنبؤ بالإيماءات التي تفتقر إلى الاتصال المباشر بالأرض.