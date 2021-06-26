شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير سجادة سحرية يمكنها اكتشاف ما يفعله الجالس عليها وحساب السعرات والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا تحرك المستخدم على السجادة وقام بالجلوس، يمكن للنظام إنتاج صورة لشخص يقوم بالجلوس.
يتم تدريب السجادة على البيانات اللمسية والمرئية المتزامنة، مثل لقطات الفيديو وخريطة الحرارة لمتطوع يقوم بالجلوس أو الضغط.
يقول المهندسون إنها أكبر من البساط المتوسط 8 × 10، لكنها لا تزال قابلة للتطوير وستكون مجدية اقتصاديًا للاستخدام المنزلي.
كان النظام قادرًا على التنبؤ بحركة المتطوع بدقة 97% في الاختبارات، وتحديد شكله في خطا أقل من أربع بوصات.
كما كانت السجادة أفضل في تحديد حركة الساقين والجزء السفلي من الجسم أكثر من تلك الموجودة فوق الجذع، وكذلك لم يكن قادرًا على التنبؤ بالإيماءات التي تفتقر إلى الاتصال المباشر بالأرض.