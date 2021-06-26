شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق سماعات AirPods جديدة قبل نهاية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يصل الجيل الثالث من أبل AirPods فى وقت لاحق من هذا العام، حيث بدأ ما لا يقل عن سبعة موردين شحن لوحات الدارات الكهربائية لمنتجات أبل المستقبلية التى تشمل AirPods من الجيل التالي، وفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes، بناءً على مدخلات من مصادر الصناعة.

ويقول التقرير: "بدأ الموردون بما فى ذلك Semco وLG Innotek وKinsus وUnimicron وNan Ya وZhen Ding وAT&S شحناتهم من الركائز BT لمنتجات الجيل التالى من أبل"، وتعد منتجات أبل من الجيل التالي، كما هو مذكور فى تقرير يشمل أبل Watch وiPhone وAirPods.

وتم تقديم مطالبة مماثلة بشأن إطلاق AirPods الجديدة من قبل المحلل التكنولوجى Ming- Chi Kuo، الذي ادعى أن أبل ستؤخر إنتاج AirPods الجديدة حتى الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تكون AirPods الجديدة، والتى يمكن تسميتها AirPods 3، مشابهة فى تصميمها لـ AirPods Pro، مع جذع صغير وأطراف أذن قابلة للاستبدال.

كما يشاع أن الجيل التالى من AirPods سيحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشط، وهو شيء جديد للمتغيرات الأساسية فى تشكيلة AirPods، ويعمل إلغاء الضوضاء السلبي لـ AirPods لعام 2019 بشكل جيد فى تصفية الضوضاء المحيطة، لذلك إذا كانت الأجهزة الجديدة مزودة بـ ANC، فيمكنك توقع ارتفاع الأسعار أيضًا.

وكما توقع Kuo أن شركة أبل قد تشهد انخفاضًا فى شحنات سماعات الرأس هذا العام بسبب ارتفاع المنافسة فى هذه الفئة. وأضاف أن عملاق التكنولوجيا قد يخطط أيضًا لعدم تعليق بيع الجيل الثانى من AirPods عند وصول AirPods الجديدة.