شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار آلة حاسبة تتنبأ بخطر الإصابة بالخرف.. اعرف تفاصيل التقنية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال فريق من مستشفى أوتاوا وجامعة أوتاوا إنه لا يوجد علاج للخرف، لكن ثلث المصابين بهذه الحالة كان من الممكن أن يتأخر ظهور المرض أو يتوقف ظهوره من الأساس عن طريق تغيير نمط حياتهم.
وتتوقع الآلة الحاسبة المخاطر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وليس في المستقبل، ويقول الفريق إنه تم تطويره بناءً على مسح شمل 75000 شخص في أونتاريو، كندا.
يقول الفريق، إن خطر الإصابة بالخرف يمكن تعويضه من خلال النشاط البدني والأكل الصحي وتقليل تعاطي الكحول والتبغ وإدارة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
واعتمد باحثون كنديون أداة مخاطر الخرف السكانية (DemPoRT) على بيانات مسح لأكثر من 75000 من سكان أونتاريو وحسبوا عوامل الخطر المحددة.
وتشمل العوامل في أداة المخاطر السكانية للخرف (DemPoRT) العمر وحالة التدخين والتعرض له واستهلاك الكحول ومستويات النشاط البدني والإجهاد والنظام الغذائي.