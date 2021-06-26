شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن عظام أحد أكبر ديناصورات العالم بعد مهمة استكشاف استمرت 15 عاما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مهمة استمرت 15 عامًا في المناطق النائية بأستراليا عن ما يُحتمل أن يكون أحد أكبر الديناصورات في العالم، والذي أطلق عليه السكان المحليون اسم "كوبر''.

تم اكتشاف البقايا المتحجرة لديناصور سوروبود لأول مرة في ممتلكات مواطنين اتسرليين، وهما لستيوارت وروبين ماكنزي، غرب إرومانجا في جنوب غرب كوينزلاند النائي في عام 2006، وفقا لموقع ديلى ميل البريطانى.



بقايا الديناصور العملاق

وبعد خمسة عشر عامًا، تم التعرف على العظام التي يبلغ عمرها 95 إلى 98 مليون عام، على أنها أكبر بقايا هيكل عظمي لديناصور تم العثور عليه في أستراليا على الإطلاق.

وينتظر "كوبر" التصنيف كنوع جديد من الديناصورات، وهو أحد أكبر 10 ديناصورات في العالم وجزءًا من مجموعة "تيتانوصورات" التي كانت موجودة سابقًا في أمريكا الجنوبية فقط.



بقايا الديناصور

ومن جهة أخرى، اكتشف العلماء آثار أقدام آخر الديناصورات التي سار على تراب المملكة المتحدة قبل 110 ملايين سنة بالقرب من المنحدرات البيضاء في دوفر.

وتم اكتشاف الآثار في المنحدرات والشاطئ الأمامي في فولكستون، بعد أن كشفت ظروف عن حفريات جديدة في المنطقة، ويُعتقد أن 6 أنواع على الأقل من الديناصورات قد تركوها وراءهم - بما في ذلك الديناصورات Ankylosaurs والديناصورات المدرعة الوعرة التي كانت تشبه الدبابات الحية ثيروبودات، وهي ديناصورات آكلة لحم ثلاثية الأصابع مثل الديناصور ريكس؛ وornithopods، وهي الديناصورات التي تأكل النباتات.