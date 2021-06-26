تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم وألوان ساعة Galaxy Watch4 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور ثلاثية الأبعاد رسمية لإصدار سامسونج المرتقب من الساعات الذكية Galaxy Watch4، حيث توضح الصور تصميم وألوان الساعة الذكية قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق اثنان من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة بعنوان Galaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Active، واليوم كشف موقع 91Mobiles عن صور ثلاثية الأبعاد رسمية لساعة Galaxy Watch4.

وتؤكد الصور على خطط سامسونج لإطلاق الساعة الذكية باثنان من الأحجام هما 40 و44مم، كما تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء 5ATM، وتأتي بمعايير مقاومة MIL-STD 810G، مع GPS، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass DX Plus.

أيضاً يختلف تصميم الإطار في هذا الإصدار عن الإصدار السابق Watch3، حيث قامت سامسونج بإستبدال الإطار القابل للتدوير كما تأتي الساعة الذكية بملامح تصميم Galaxy Watch2 Active، أيضاً يتميز تصميم الساعة الجانبي بإنحناء مع شكل المعصم.

كما تتضمن الساعة الذكية اثنان من الأزرار المميزة بتصميم مستطيل في الجانب الأيمن من إطار ساعة Galaxy Watch4، وتتميز حواف الساعة الذكية بحساسية اللمس.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد أيضاً عن الألوان المقدمة من سامسونج هذا العام لساعة Galaxy Watch4 الذكية، والتي تتضمن الأصفر، الأبيض، والأسود، والوردي، والأخضر، والأحمر، والفضي إلى جانب اللون البرونزي.

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