نظارة جديدة تحاكي شاشة السينما.. تعرف إليها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 7:27 مساءً

ليست نظارة بالمفهوم التقليدي، بل هي نظارة تحاكي شاشة سينما يمكن ارتداؤها.

وفي التفاصيل، قدمت شركة ”TCL“ الصينية اليوم الجمعة، نظارتها الذكية الجديدة تحت اسم NXTWEAR G، وتم التصميم والبناء بطريقة تسمح للمستخدم بارتدائها بشكل مريح لفترة طويلة.

ويمكن استخدامها بتوصيل هاتفك الذكي بمساعدة كيبل USB -C طويل بما يكفي، والذي يعمل أيضًا على شحن النظارة حتى لا تحتاج إلى الشحن بشكل منفصل.

وبحسب التسريبات، من المفترض أن تعطي الشاشة المزدوجة المدمجة مع TCL NXTWEAR G انطباعًا بأننا ننظر إلى شاشة مقاس 140 بوصة من مسافة 4 أمتار، كما ينبغي ملاحظة ان الشاشة، التي تبدو كبيرة، والتي يراها المستخدم تكون مرئية له فقط بمساعدة النظارة.

كما أن النظارة لا تحتاج إلى تثبيت تطبيق خاص، فقط قم بتوصيل هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول وستكون جاهزة للعمل.

وتتكون هذه الشاشة من لوحتين Micro OLED بدقة Full HD، مقدمة من سوني، ولديها مجال رؤية 47 درجة ومعدل تحديث 60 هرتز، كما أنها مصحوبة بمكبرات صوت ستريو.

وتتوافق NXTWEAR G مع أكثر من 100 هاتف ذكي، وأجهزة هجينة، وأجهزة كمبيوتر محمولة من جميع الشركات المصنعة الكبرى.

وستصدر النظارة الشهر المقبل في أستراليا، ومن المتوقع إطلاق أوسع لها في وقت لاحق هذا العام، وسيقترب سعرها من 600 إلى حوالي 680 دولارا أمريكيا.