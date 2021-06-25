تشخيص فيروس كورونا عبر الهواتف الذكية.. تقنية جديدة واعدة!

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة بول فريدمان، دكتور الطب، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية في مايو كلينك، في مدينة روتشستر: "إذا أصبح التحقق يتم مستقبلياً باستخدام الأقطاب الكهربية للهواتف الذكية؛ فإنَّ هذا سيجعل تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد أسهل من ذلك حتى، وهذا مما يسلط الضوء على ما يمكن فعله عبر التعاون الدولي".إن الوعي بوجود أزمة صحية عالمية، هو ما حدا بأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم إلى تطوير أداة يمكنها تلبية الحاجة إلى استبعاد الإصابة الحادة بفيروس كورونا المستجد بشكل سريع، غير متوغل «بدون جراحة» وميسور التكلفة.. أُجرِيَت الدراسة عبر اتحاد تطوعي عالمي يضم أربع قارات و14 دولة، وقد تضمنت بيانات من مجموعات سكانية متنوعة الأعراق.

يقول سوراج كابا، دكتور الطب، أخصائي الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب في مايو كلينك: "لقد أظهرت الدروس المستفادة من فريق العمل العالمي هذا، ما هو قابل للتحقيق، كما دفعت الحاجة الأعضاء في الصناعة والأوساط الأكاديمية إلى المشاركة في حل الأسئلة المعقدة بشأن كيفية جمع البيانات، ونقلها من المراكز المتعددة مع أنظمة مخططات كهربية القلب، والسجلات الصحية الإلكترونية لديهم، وإمكانية الوصول المتعددة إلى بياناتهم.. كما يمكن أن تدعم العلاقات وأطر معالجة البيانات المُحسَّنة عبر هذا التعاون، تطوير خوارزميات جديدة في المستقبل والتحقق منها".

يقول سوراج كابا، دكتور الطب، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب في مايو كلينك: "لقد اختار الباحثون مرضى كانت بيانات مخطط كهربية القلب لديهم قرب وقت تشخيص فيروس كورونا المستجد لديهم، والذي تمَّ عبر اختبار جيني لتأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.. وتمت مطابقة هذه البيانات مطابقةً ضابطة مع بيانات مخططات كهربية القلب المماثلة لدى المرضى الذين لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

نتائج واعدة



واستخدم الباحثون أكثر من 26,000 مخططٍ لكهربية القلب، بهدف تدريب الذكاء الاصطناعي، وحوالي 4,000 آخرين بهدف التحقق من صحة قراءاته.. أخيراً، تمَّ اختبار الذكاء الاصطناعي على 7,870 مخططاً لكهربية القلب لم يسبق استخدامها، وفي كل هذه المجموعات، كان انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حوالي 33%.

ولتصوير عدد سكان العالم الحقيقي بدقة، تمت إضافة أكثر من 50,000 مخططٍ إضافي طبيعي لكهربية القلب؛ للوصول بمعدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى نسبة 5%.. وقد أدى هذا إلى رفع القيمة التنبؤية السلبية للذكاء الاصطناعي من 91% إلى 99.2%.

يقول الدكتور زكي عطية، الحاصل على الدكتوراه، ومهندس مايو كلينك في قسم طب القلب والأوعية الدموية: "الدقة واحدة من أكبر العقبات في تحديد قيمة أي اختبار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ فنحن لا نحتاج فقط إلى معرفة حساسية ونوعية الاختبار؛ بل أيضاً مدى انتشار المرض، وقد كانت إضافة بيانات مخططات كهربية القلب الضابطة الإضافية، أمراً بالغ الأهمية لإثبات أن الانتشار المتغير للمرض- كما حدث في المناطق ذات معدلات المرض المختلفة كثيراً عبر المراحل المختلفة للجائحة- من شأنه أن يؤثر على أداء الاختبار"

نحو المزيد من الدراسات