إنستاجرام تختبر قصص نادي المعجبين

دبي - يزن راشد - يبدو أن منصة إنستاجرام تعمل على تجربتين مختلفتين تهدفان إلى تعزيز التفاعل في التطبيق، والاستفادة من ظهور NFT، أو المنتجات الرقمية، أثناء البث.

وتجرب إنستاجرام خيار قصص جديد يسمى #Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀



ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021 الذي يمكن المستخدمين من نشر محتوى قصص حصري لا يمكن مشاهدته إلا من قبل أعضاء نادي المعجبين أو المجموعة المعتمدة.

ووفقًا لما شاركة باحث التطبيق أليساندرو بالوزي، فإن قصص نادي المعجبين لن تكون مرئية إلا من قبل أعضاء المجموعة، ولن يتمكن المستخدمون من التقاط لقطات شاشة لمنشورات القصص الحصرية هذه.

ويضيف ذلك خيارًا آخر إلى خيارات قصص إنستاجرام الحالية. وفي الوقت الحالي، يمكنك تعيين حسابك بالكامل على خاص، بحيث لا يتمكن سوى متابعيك من رؤية قصصك، أو يمكنك إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين لمشاركة القصص الأكثر خصوصية، بدلاً من المشاركة علنًا.

ويضيف هذا الخيار الجديد فئة أخرى مع إضافة الأعضاء الذين يدفعون على الأرجح إلى قائمة نادي المعجبين، حيث يمكنك مشاركة المحتوى الحصري.

ويبدو أن هذا الخيار يتماشى مع جهود إنستاجرام الأوسع لإضافة المزيد من الأدوات لصناع المحتوى من أجل تحقيق الدخل من جهودهم عبر المنصة.

ووفقًا لاكتشافات بالوزي السابقة، فمن المحتمل أن نحصل على مزيد من المعلومات من إنستاجرام في الشهر المقبل أو نحو ذلك.

إنستاجرام تطور تجارب جديدة:

بالإضافة إلى ذلك اكتشف بالوزي أيضًا خيارات #Instagram is working on Collectibles 👀 pic.twitter.com/OQLFaWSAid — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021 جديدة في الاختبار. ويبدو أن الخيارات مرتبطة بالصعود الحالي لـ NFT. ومن الواضح أن الخيارات تتيح لمستخدمي إنستاجرام المزايدة على العناصر الرقمية أثناء البث.

وليس هناك الكثير من المعلومات عن هذه الأمور في الوقت الحالي، لذا فهي تكهنات إلى حد كبير. ولكن يبدو أنها طريقة جديدة لتشجيع عمليات شراء الفن الرقمي من خلال تسهيل وسيلة لعرضها عبر إنستاجرام، مع إضافة علامة المقتنيات إلى القصص عند مشاركتها.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعل جديد وسلوكيات الشراء في التطبيق. وقد يساعد صناع المحتوى الرقميين على جني المزيد من الأموال من عملهم. وذلك من خلال تمكينهم من عرض مثل هذه المزادات لمستخدمي إنستاجرام الذين يزيد عددهم عن مليار مستخدم.

وفي ظل سعي المنصة إلى تشجيع المزيد من سلوك الشراء في التطبيق. فقد تكون هذه طريقة أخرى لحث الأشخاص على الإنفاق ومشاركة الأعمال الفنية الرقمية أثناء البث.