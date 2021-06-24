كيفية مشاهدة حدث ويندوز 11 من مايكروسوفت

دبي - يزن راشد - تستعرض شركة مايكروسوفت اليوم الخميس أول تجديد رئيسي لنظام التشغيل ويندوز منذ 2015.

وساعدت شعبية النظام في تحويل مايكروسوفت إلى اسم مألوف وهيمنت على أجهزة الحاسب الشخصية لسنوات بالمقارنة مع الأجهزة التي تستخدم أنظمة آبل وجوجل.

وقد يجذب نظام التشغيل الذي تمت ترقيته أيضًا الأفراد، الذين ساعدوا في زيادة مبيعات أجهزة الحاسب بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب ممارسات العمل من المنزل التي تم تبنيها خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتوقع المحللون أن يطلق على خليفة ويندوز 10 اسم ويندوز 11 وأن ​​يحتوي على تحديثات لمستخدمي الأعمال التي يمكن أن تجعل من السهل استخدامها مع إعدادات الشاشة المزدوجة.

وقد يحتوي أيضًا على تحديثات للاعبين عبر أجهزة الحاسب، وهي قاعدة عملاء مهمة أخرى لمايكروسوفت، بما في ذلك تطبيق إكس بوكس.

كما قد تقدم مايكروسوفت أيضًا مزيدًا من التفاصيل في حدث الإطلاق عبر الإنترنت اليوم الخميس حول خططها لمتجر ويندوز المعاد تجديده.

وخفضت الشركة مؤخرًا عمولات الألعاب المباعة من خلال المتجر إلى 12 في المئة. أي أقل من 15 في المئة التي تحصل عليها عبر التطبيقات العادية.

وكانت منتقدًا صريحًا لمتجر تطبيقات آبل، الذي يتقاضى عمولات بنسبة 30 في المئة. ويتطلب من المطورين استخدام أنظمة المدفوعات داخل التطبيق من آبل.

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حدث ويندوز 11:

ظلت مايكروسوفت تشوق للجيل التالي من ويندوز لعدة أشهر. وتشير النسخة المسربة من ويندوز 11 إلى أننا قد نرى عددًا من التغييرات خلال حدث مايكروسوفت اليوم.

ومن المتوقع أن تركز الشركة على تحسينات واجهة المستخدم الجديدة لنظام التشغيل ويندوز. بما في ذلك قائمة ابدأ الجديدة، والزوايا الدائرية، والمزيد من التبسيط لاستخدام ويندوز 11.

ويجب أن يستمر الحدث لمدة 45 دقيقة تقريبًا. مما يمنح مايكروسوفت وقتًا كافيًا للتحدث حول الجوانب المهمة لنظام التشغيل ويندوز 11. وذلك قبل الغوص العميق للمطورين في وقت لاحق.

ويبدأ الحدث الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وبعد الحدث، هناك جلسة خاصة للمطورين متاحة أيضًا للمشاهدة عبر الإنترنت في الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكنك مشاهدة الحدث من خلال صفحة أحداث مايكروسوفت، أو من خلال قناة يوتيوب الخاصة بالشركة.