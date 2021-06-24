فيسبوك تختبر رسومًا متحركة جديدة عند مشاركة منشور

دبي - يزن راشد - تختبر شركة فيسبوك طريقة جديدة لإبراز منشورات الخلاصة المشتركة الخاصة بك، باستخدام رسومات متحركة تظهر في المنشور أثناء قيام المستخدمين بالتمرير.

وكما هو معروض في هذا الفيديو من خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، من خلال هذه العملية الجديدة، عندما تريد مشاركة منشور عبر فيسبوك في خلاصة الأخبار، فإن لديك خيار إضافة رسم متحرك ملون أو خلفية لإضافتها إلى مشاركتك المحدثة.

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وهناك مجموعة من الرسوم المتحركة والخلفيات المختلفة للاختيار من بينها.

وبمجرد إضافة الرسوم المتحركة التي اخترتها، يتم عرضها بعد ذلك للمستخدمين الآخرين أثناء قيامهم بالتمرير فوق التحديث الخاص بك في خلاصتهم.

ويبدو أن الميزة قيد الاختبار المحدود، ويمكنك أن ترى في الفيديو أنه عندما تكون متاحة، فإنك ترى إشعارًا جديدًا “مشاركة رد فعلك في منشور” في الجزء السفلي من الصورة الرئيسية.

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ويشبه هذا خيار الرد على نمط القصص لمنشورات الخلاصة العادية، مما يضيف عنصرًا آخر إلى العملية للمساعدة في زيادة المشاركة وجعل المنشورات تبرز.

ولكن إذا بدأ الجميع باستخدامها، فقد يكون من المربك بعض الشيء أن يكون لديك كل هذه الرموز التعبيرية للوجه المبتسم والرسوم المتحركة التي تظهر أثناء التمرير.

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فيسبوك تختبر رسومًا متحركة جديدة:

تبعًا لذلك يصبح لدى فيسبوك بيانات حول معدل مشاركة المنشورات. وتعرف أن المشاركات المشتركة تساهم بقدر ضئيل في نشاط الخلاصة الإجمالي لمعظم الأشخاص.

وعلى هذا النحو، من المحتمل أن تكون المخاطر بهذا المعنى منخفضة. ولكن لا تزال أي إضافات عامة تتعرض لخطر أن تصبح قديمة بسرعة بمجرد وصول كل مستخدم آخر.

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وبالنسبة للعلامات التجارية، يمكن أن يوفر الخيار أيضًا وسيلة للمساعدة في تعزيز عمليات الترويج الخاصة بك من خلال UGC.

ومن خلال التعاون مع الأشخاص المناسبين، يمكنك حثهم على إعادة مشاركة آخر تحديثاتك مع متابعيهم. وذلك مع إرفاق هذه الرسوم المتحركة الجديدة، التي يمكن أن تساعد في جذب المزيد من الاهتمام لمبادراتك.