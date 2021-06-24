تكنولوجيا: ابل تجلب تقنية البصمة أسفل الشاشة في هواتف الأيفون 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير نشر مؤخراً عن خطط ابل لجلب تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة في إصدارات 2022 من هواتف الأيفون، كما استعرض بعض المواصفات المقدمة من ابل في سلسلة iPhone 14.

إستعرض Ming-Chi Kuo بعض التفاصيل حول إصدارات ابل من هواتف الأيفون التي تنطلق في العام المقبل، حيث أوضح خطط ابل لإطلاق هواتف الأيفون 2022 باثنان من الأحجام فقط هما 6.1 إنش و6.7 إنش.

كما أشار المحلل إلى أن سلسلة هواتف الأيفون للعام 2022 تتضمن 4 من الإصدارات هم iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro وأيضاً iPhone 14 Pro Max.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 14 Max الرئيسي بحجم 6.7 إنش وسعر أقل من 900 دولار ليكون أول إصدارات الأيفون المميزة بحجم كبير للشاشة وسعر منخفض.

كما تركز ابل على نقطة تسويق رئيسية في سلسلة iPhone 14، وهي تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة والتي تطور من شركة ابل، كما تدعم إصدارات Pro من السلسلة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

يذكر أن التفاصيل التي جاءت في هذا التقرير تتوافق مع تسريبات سابقة من المحلل أكد فيها على أن هاتف iPhone mini 13 سيكون الإصدار الأخير من سلسلة iPhone mini هذا العام، ويعود ذلك إلى التراجع الذي شهدته ابل في مبيعات iPhone mini 12.

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