تكنولوجيا: جهاز Mi TV 6 أول أجهزة التلفاز المميزة بكاميزة مزدوجة بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لكشف النقاب عن Mi TV 6، وفي إعلان تشويقي جديد من الشركة أكدت على أن هذا الإصدار هو أول أجهزة التلفاز المميزة بكاميرة مزدوجة بدقة 48 ميجا بيكسل.

ينطلق حدث شاومي في 28 من يونيو الجاري لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز الذكية Mi TV 6، ولقد كشفت بعض الإعلانات التشويقية الني نشرت من العملاق الصيني عن أهم المميزات والتقنيات المقدمة في هذا الإصدار، واليوم تكشف أحدث الإعلانات التشويقية عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار.

وتقدم شاومي جهاز Mi TV 6 بكاميرة مزدوجة بدقة 48 ميجا بيكسل، والتي تتميز بتصميم منبثق من إطار الجهاز، وتدعم المستخدم بكفاءة أعلى في مكالمات الفيديو، كما تدعم ميزة التحكم بالإيماءات، وأيضاً ميزة التعرف على الوجه والجسد.

ولقد قدم تصميم الكاميرة المدمج في أجهزة التلفاز من عدد من الشركات خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه الشركات سامسونج، وهواوي وأيضاً شاومي، إلا أن الأخيرة سيكون لها الريادة في التصميم المزدوج للكاميرة والتي تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل.

من جانب أخر كشفت الإعلانات السابقة عن بعض مميزات الأخرى لجهاز Mi TV 6 الذي يدعم 4.2.2 صوت متعدد الإتجاهات مع صوت مكاني، كما يضم مكبرات صوتية مدمجة بقدرة 100W، ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6، ويضم اثنان من منافذ HDM 2.1، وتقنية AMD FreeSync Premium التي تحقق عرض إنسيابي وسريع في الألعاب.

كما يأتي الجهاز بتقنية QLED Quantum Dot في الشاشة، وأيضاً تقنية Dolby Vision IQ التي تدعم الجهاز في ضبط السطوع بشكل تلقائي وفقاً للإضاءة المحيطة.

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