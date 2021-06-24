تكنولوجيا: ساعة ابل القادمة Series 7 تتميز بشريحة S7 بحجم أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة ابل إصدارها القادم من الساعات الذكية Series 7 بشريحة S7 الجديدة، والتي تتميز بحجم أصغر لدعم إضافة تكوينات أكثر في تصميم الساعة الذكية.

كشف أحدث التقارير التي نشرت اليوم عن تفاصيل جديدة حول ساعة ابل الذكية القادمة Series 7، حيث أوضح التقرير الذي جاء من DigiTimes أن شرائح “S7” التي تدعم الجيل القادم من ساعات ابل الذكية ستأتي بحجم أصغر، كما تتميز الشريحة بنظام ASE في جهتي الشريحة.

أيضاً من المقرر وفقاً لتقرير DigiTimes أن تعتمد ابل على “ASE Technology” التايوانيه لتوريد هذه الشرائح، وهي الشركة المطورة للشرائج المميزة بالأوجه المزدوجة والتي تستهدف تقليص حجم الشريحة.

وتشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط ابل لإطلاق الإصدار الجديد من الساعات الذكية Watch Series 7 خلال حدث يعقد في سبتمبر، كما تعمل ابل على تطوير الإصدار الجديد بتصميم أنحف لحواف الشاشة، وتقنية “lamination” التي تدعم ابل في تقليص المساحة الفاصلة بين زجاج الساعة والشاشة.

كما تأتي الساعة الذكية بتصميم مسطح، وتقدم ابل اللون الأخضر كإختيار جديد في الألوان المتاحة للساعة الذكية.

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