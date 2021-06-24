تكنولوجيا: Windows 11 يجلب تطبيقات منصة الأندوريد للنظام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت مايكروسوفت خلال حدث إطلاق Windows 11 اليوم على خطط الشركة لدعم تكامل تطبيقات منصة الأندوريد على نظام التشغيل الجديد.

كانت من بين أبرز المشاكل التي تواجه المستخدمين في العدد المحدود للتطبيقات المتوافقة في متجر Microsoft.

واليوم أكدت الشركة بشكل رسمي على جلب تطبيقات الأندوريد لمتجر Microsoft في نظام Windows 11، وهو ما يتخطى نوافذ المحاكاة المستخدمة في النظام في الوقت الحالي، حيث تقدم مايكروسوفت تكامل لنظام Windows 11 مع تطبيقات الأندوريد في قائمة البداية.

ومن المقرر أن تظهر تطبيقات الأندوريد برموز مخصصة في قائمة البداية، وشريط المهام، وأيضاً في إختصارات مع إطلاق واجهة النظام، كما ستتوفر التطبيقات للتثبيت عبر متجر مايكروسوفت أو أمازون.

ولقد أوضحت مايكروسوفت أن نجاح الشركة في خلق التكامل ارتكز على تقنية “Intel bridge” التي تدعم تجربة سلسة وسريعة للتطبيقات في نظام Windows 11.

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