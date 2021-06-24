تكنولوجيا: مايكروسوفت تدمج Microsoft Teams ضمن شريط مهام Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، ارتفعت أهمية منصات الاتصالات عبر الإنترنت بشكل كبير وذلك بسبب جائحة COVID-19 المنتشرة، واستغلت مايكروسوفت هذه الفترة لدفع منصة Teams الخاصة بها بشكل كبير، والآن تضيف الشركة تطورات أخرى للمنصة مع تحديث ويندوز 11 الجديد.

فسيتم تثبيت تطبيق Teams مسبقًا ودمجه ضمن شريط مهام Windows. واستنادًا إلى ما تم عرضه بالبث المباشر لمايكروسوفت، عند النقر على زر Teams، فإن هذا سيؤدي إلى إظهار قائمة بجهات الاتصال والمحادثات الأخيرة مع أزرار لبدء محادثات الفيديو أو المحادثات النصية الجديدة. ويوجد في أسفل قائمة جهات الاتصال الأخيرة زر لبدء تجربة Microsoft Teams الكاملة.

والغرض من هذه الإضافة هو تسهيل وتبسيط وتسريع عمليات بدء المحادثات أو مكالمات الفيديو على Teams لتكون الخدمة مماثلة لخدمتي FaceTime و iMessage من أبل، أو أي خدمة دردشة من جوجل.

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