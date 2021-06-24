تكنولوجيا: متجر مايكروسوفت يحصل على تجديد شامل مع نظام ويندوز 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يحصل متجر مايكروسوفت على إعادة تصميم كاملة مه نظام تشغيل Windows 11 الجديد، إذ ستقوم مايكروسوفت بترميمه من الألف إلى الياء.

فسيحصل المتجر على مظهر جديد يتماشى مع شكل Windows 11 المحدث، هذا إلى جانب الرموز المحدثة والتصميمات المختلفة، يمكنك أيضًا توقع رؤية رسوم متحركة أكثر أناقة. وعلاوةً على ذلك، ستصل تطبيقات أندرويد إلى المتجر أيضًا.

هناك بعض التغييرات المهمة للمطورين كذلك، إذ يمكنهم استخدام نظام المدفوعات الذي يرغبون فيه للتعامل مع عمليات الشراء داخل التطبيق. وإذا فعلوا ذلك، فلن تقوم مايكروسوفت بأخذ حصة من هذه الصفقات. وتعتبر هذه ضربة كبيرة ضد المتاجر المنافسة مثل متجر أبل، والذي يأخذ ما يصل إلى 30 في المائة من الصفقات.

سيتمتع المطورون أيضًا بمزيد من التحكم عندما يتعلق الأمر بطرح التصحيحات، ولن يضطروا بعد الآن إلى تنسيق تطبيقات Microsoft Store بتنسيق MSIX. من المفترض أن يقوم .MSI أو ملف .EXE العادي بتنفيذ الأمر.

وعلى صعيدًا آخر، ستجلب مايكروسوفت تطبيقاتها الخاصة مثل Edge و Office و 365 و Teams وحتى Notepad إلى المتجر. وتشمل التطبيقات الأخرى التي يمكنك توقع رؤيتها بالمتجر كل من Adobe Creative Cloud و Disney + و TikTok و Zoom.

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