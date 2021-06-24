تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن رسمياً عن نظام تشغيل Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات الآن عن نظام تشغيل Windows 11 الذي يأتي بمميزات جديدة مع بعض التغييرات عن الإصدار الحالي Windows 10.

بعد مرور 6 سنوات على إطلاق مايكروسوفت لنظام تشغيل Windows 10، أعلنت الشركة اليوم عن إصدارها الجديد Windows 11 الذي يأتي بترقية عن الإصدار السابق، والذي يضيف بعض التغييرات في الواجهة.

أكدت مايكروسوفت في إعلانها اليوم على التغيير الجديد الذي طرأ على شريط المهام في Windows 11، حيث يتوسط شريط المهام واجهة النظام، وهو تغيير قد لا يرحب به الكثير من مستخدمي نظام تشغيل ويندوز في البداية، لكن قد يقدم دعم جيد للمستخدمين بعد النجربة، كما سيتاح للمستخدم تغيير موقع شريط المهام إلى الجانب الأيسر.

من جانب أخر لا يدعم Windows 11 المستخدمين في إختيار تسميات شريط المهام، لذا تبقى الرموز المعتادة لشريط المهام دون تغيير.

وتشير اللمحات الأولى للإصدار الجديد من نظام التشغيل أن مايكروسوفت لا تقدم تغيير جذري في تصميم Windows 11، حيث تتضمن التغييرات الرئيسية مجموعات “Snap”، وهي مجموعات من التطبيقات تتيح للمستخدم الوصول السريع عبر شريط المهام، وهي خطوة ذكية في إضافة تغييرات فعالة في دعم المستخدم.

كما سيتاح للمستخدم إدارة التطبيقات في مجموعات “Snap”، و Slack وأيضاً Evernote وكروم، لدعم المستخدم بتجربة أكثر كفاءة في مساحة العمل.

يمكن للمستخدمين أيضاً من خلال Windows 11 الحصول على ميزة الشاشات المتعددة للتطبيقات، التي ستعمل بسلاسة دون تؤدي إلى فوضى نتيجة لوجود شاشات وتطبيقات متعددة نشطة على الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يتم تصغير نوافذ التطبيقات عند فصل شاشة خارجية عن الجهاز، كما يعمل النظام على إدراك موقع التطبيقات بشكل تلقائي ليتم ترتيب الشاشة، وذلك بهدف دعم المستخدم بتجربة سلسلة في العمل بعد إعادة تشغيل النظام أو تغيير دقة العرض.

ومن المقرر أن يستهدف نظام Windows 11 تحسين تجربة المستخدم للنظام على الأجهزة اللوحية، ومن بين هذه التحسينات ترقية الإجراءات التي تتم بخاصية اللمس في النظام، كما تقدم مايكروسوفت لوحة مفاتيح بتصميم جديد وتدعم اللمس في أحد أركان الشاشة، أيضاً يدعم النظام المستخدم بتجربة أفضل في تغيير حجم التطبيقات.

وللألعاب يجلب Windows 11 ميزة Auto HDR التي قدمت للمرة الأولى في أجهزة Xbox Series X و S، حيث من المقرر أن تدعم هذه الميزة الألعاب في تمكين ألوان ديناميكية وإضاءة على الإصدارات القديمة من الألعاب التي تصل إلى 1000 لعبة.

أيضاً من المقرر أن تعمل تقنية Direct Storage على زيادة سرعة التخزين، ومن المتوقع أيضاً أن تدعم الألعاب بميزة التحميل السريع.

ولقد أكد Panos Panay خلال الحدث الذي أقيم اليوم على أن مايكروسوفت ستدعم مطوري التطبيقات في إضافة تطبيقات Win32 أو أي نوع من التطبيقات بسلاسة للمتجر، مع برنامج UWP، كما ستتيح للمطوريين الحصول على كل الإيرادات التي تقدم إليهم من منصات خارجية، في إطار منافسة ابل في القيود التي يواجهها مطوري التطبيقات.

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