تكنولوجيا: هاتف Honor X20 SE ينطلق قريباً برقاقة معالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق إصدارها منخفض التكلفة Honor X20 SE، ولقد أوضحت تسريبات نشرت عبر Digital Chat Station المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

كشفت Honor عن سلسلة Honor 50 خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن الشركة بدأت العمل على تطوير الإصدارات المتوسطة من سلسلة X20، ولقد رصدت تسريبات مصورة مؤخراً لأحد إصدارات السلسلة الذي يظهر بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ولقد عادت التسريبات اليوم للتركيز على الإصدار منخفض التكلفة من السلسلة Honor X20 SE الذي يأتي بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً أكدت صفحة Digital Chat Station على أن هاتف Honor X20 SE يأتي برقاقة معالج Dimensity 700، كما يأتي بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول إعدادات الكاميرة.

يذكر أن هاتف Honor X20 يأتي بميزة دعم الشحن السريع بقدرة 22.5W الذي قدم في هاتف Honor X10 5G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات سلسلة Honor X20 وموعد الإعلان الرسمي.

المصدر

اعلان





