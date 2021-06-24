تكنولوجيا: مراجعة لطابعة Creality Ender 6 للطباعة ثلاثية الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد طابعة Ender 6 ثلاثية الأبعاد أول طابعة CoreXY من خط إنتاج Creality والتي تتميز بأحزمة 10مم بتصميم مغلق جزئياً، لدعم آداء أسرع في الطباعة، كما تدعم ميزة التغليف الطباعة بدرجة حرارة أعلى، وفي السطور القادمة نستعرض أهم ما تقدم Creality من مميزات في الطابعة.

تتميز طابعة Ender 6 بتصميم ثقيل وكبير لصندوق cardboard، كما تتميز بتصميم محكم لتكوينات الطابعة، مع طبقة من foam للحماية من جميع الجهات، إلا أن طبقة الفوم تأتي بتصميم أقل في الجزء العلوي والسفلي مقارنة بالطابعات الأخرى.

الإكسسوارات المقدمة مع Ender 6

500 جرام من خيوط PLA البيضاء

تصميم يدوي

حامل للبكرة

كليبرز

فواصل أنبوبية PTFE

فوهات احتياطية

PTFE إحتياطية

إبرة لسدادات الفوهة

قارئ لبطاقة الذاكرة USB لدعم بطاقة بسعة 8 جيجا بايت

كيس من البراغي والأسلاك

مكشطة

سلك طاقة

عملية تجميع طابعة Ender 6 ثلاثية الأبعاد

تحتاج عملية تجميع طابعة Creality Ender 6 ثلاثية الأبعاد إلى ساعتين تقريباً لإنهاء العملية بشكل صحيح ودقيق لما تحتاج إليه طابعات CoreXY 3D من عملية تجميع دقيقة، وتقدم Creality دليل إسترشادي لشرح خطوات التجميع بدقة، كما تأتي البراغي بعلامات لدعم المستخدم بتجربة سلسلة في عملية التجميع.

أيضاً عند الإنتهاء من عملية التجميع يجب إزالة ملصقات الحماية من الألواح، كما يوصى بإزالة المقابض الأبواب والدعامات بشكل مسبق.

كما تأتي قوالب الألومينوم مثبتة بمسمار واحد في كل جهة، وهو ما قد يثير بعض المخاوف حول مدى صلابة الطابعة ثلاثية الأبعاد، إلا أن تثبيت أغطية الأكريليك يدعم ثبات أفضل للطباعة.

تصميم Creality Ender 6

تتميز طابعة Ender 6 بتصميم بزوايا زرقاء وألواح أكريليك شفافة، وهي واحدة من أفضل طابعات Creality، كما تتميز بفتحات V للإطارات لتدعم عملية التثبيت بكفاءة أعلى، إلى أن التصميم المشدود بشكل محكم قد يؤدي إلى بعض البقع المسطحة مما يؤثر على الطباعة النهائية.

مواصفات Ender 6

تقدم Creality طابعة Ender 6 كأول طابعة بمسار Core XY، كما يدعم إعداد bowden في الطابعة سرعات أعلى دون أن تفقد جودة الطباعة.

وتؤكد الشركة على أنها تصل إلى سرعة 150 مم / ثانية تقريبًا، إلا أن التجربة العملية تؤكد على أن البلاستيك لا يتم صهره بالسرعة الكافية التي تصل إلى 150 مم / ثانية.

من جانب أخر قد تثير فتحة POM V للإطارات بعض المخاوف في تصميم طابعة Ender 6 ثلاثية الأبعاد، حيث من المتوقع أن تتدهور بشكل أسرع عند الطباعة بسرعات أعلى، مما يتطلب تغيير الإطارات في النهاية.

إعداد طابعة Ender 6 ثلاثية الأبعاد

تتميز طابعة Ender 6 بنفس التجربة المميزة لإعداد خط إنتاج Ender من طابعات Creality، حيث تتميز بأنبوب PTFE الذي يعمل في الفوهه بشكل مباشر، أيضاً مع إستخدام نقاط توصيل حراري ثابتة تكون درجة الحراراة 240 درجة مئوية للجهة الساخنة.

أيضاً قي حالة الطباعة عند درجة حرارة أعلى تبدأ أنبوب PTFE في التحلل وإصدار أبخرة ضارة، إلا أن NF-Smart و NF-Zone تتوفر في الأسواق لتحسين آداء Ender 6 لتقدم آداء أكثر سرعة في الطباعة.

كما تأتي الطابعة بغطاء معدني للنقاط الساخنة، مع دعم إضافة BLTouch في موقع أقرب للكتلة الحرارية، لكن مع وجود السيليكون في محيط الكتلة الحرارية لن يواجه المستخدم مشكلة في إضافة BLTouch.

من جانب أخر تأتي طابعة Ender 6 برأس طباعة لدعم مروحة التبريد التي تتيح تحريك الكثير من الهواء فوق الطابعة، وفي PLA تدعم تبريد طبقات الطباعة بكفاءة أعلى، إلا أنها قد تؤدي إلى مشكلة في طباعة PETG و ABS التي لا تحتاج غالباً إلى تبريد قوي، لذا قد تؤدي الى وجود مشكلة الإلتصاق.

تصميم مغلق جزئياُ

تتميز Ender 6 بتصميم مغلق جزئياً مع ألواح أكريليك على الجانبين، لدعم طباعة مواد تحتاج إلى درجة حرارة أعلى في عملية الطباعة، وهو تصميم قد لا يدعم طباعة ABS، إلا أنه يدعم إضافة غطاء بسلاسة في Ender 6 عند شراء سبائك من الألومنيوم.

وتضم الطابعة من الجهة الأمامية اثنان من الأبواب الأكريليك المثبتة بمغناطيس للوصول إلى داخل الطابعة بسلاسة أكبر، كما تتميز الطابعة بتصميم منحني من الجهة الخلفية للبكرات، وتتيح ألوان الأكريليك بمساحة أكبر لدعم حركة أكثر سلاسة على المحور الخلفي للطابعة.

Creality V4.3.1 بحجم 23 بت وبرامج تشغيل TMC2209

تتضمن جميع أسلاك Creality Ender 6 محرك بقلب من الفريت، الذي يدعم خفض التداخل الكهربي وهي ميزة رائعة حيث قد يؤدي التداخل الكهربي إلى مشكلة في قياس BLTouch.

كما تتميز الطابعة بأحزمة GATES بقياس 10مم، وهي واحدة من نقاط تسويق Creality Ender 6 الهامة، حيث لا تتوفر طابعات CoreXY في الأسواق بهذا الإتساع في الأحزمة، وتدعم هذه الأحزمة تثبيت المحرك الطارد بسلاسة دون القلق حول الوزن.

من جانب أخر تتطلب الطباعة الحفاظ على رأس الطابعة منخفضاً، لكن مع أحزمة 10 مم يمكن دفع سرعات أعلى، أيضاً لا يمكن ضبط شدة وقوة الحزام، إلا أن الأحزمة تتميز بتصميم مشدود بشكل صحيح لا يتطلب الضبط.

أيضاً تتميز الأحزمة بمسارات متوازية لكن قد تظهر مشكلة في موقع محرك Y، إلا أن Creality تستخدم مخرك للحفاظ على مسار الأحزمة مع فتحة أطول مع تثبيت معدات الأحزمة في الجزء العلوي، وقد يؤدي هذا التصميم في المستقبل إلى كسر العمود أو ثنيه.

أيضاُ كبديل للقضبان الخطية Ender 5 إختارت شركة Creality تصميم في Ender 6 يرتكز على تحريك السرير على محور Z مع دعم من 8 فتحات v للإطارات، وهو تصميم يدعم طباعة جيدة، لكن قد يؤدي في المستقبل إلى ظهور بقع مسطحة على الإطارات، لكن يمكن دعم الطابعة بفتحات للإطارات من البولي كربونات، من جانب أخر يأتي السرير بتصميم معزول بنسبة 70%، حيث لم يتم عزل الحواف والزوايا مما قد يؤدي إلى إختلاف في الحرارة، لكن في وجود سطح زجاجي يتضاءل هذا التأثير على الحرارة.

صواميل POM للردود العكسية

لا تحتاج هذه الصواميل إلى أي شحم لذلك فهي مثالية مع براغي الرصاص، كما أنها لا تؤدي إلى ردود قوية أثناء الحركة، كما تدعم POM الحفاظ على موقع السرير دون تغيير في حالة إنقطاع التيار الكهربي، من جانب أخر قد تتعرض صواميل POM إلى التلف السريع وتحتاج إلى التغيير في المستقبل.

موصلات الطاقة 360W

تقدم Creality طابعة Ender 6 بمصدر طاقة Cheng Liang 360W 24V، كما تأتي الطابعة بمروحة ذات آداء مرتفع وتعمل بشكل مستمر، أيضاً تضم الطابعة مرشح شبكي في الجزء السفلي للحماية من الغبار، كما تأتي الأسلاك بتصميم منسق في الجزء السفلي لإدارة الكابلات بكفاءة أفضل.

إعداد مزدج التروس

قدمت Creality الإعدات المزدوج التروس للمرة الأولى في Ender 5، وهو إعداد أفضل للطارد مقارنة بالمستخدم في الإصدارات السابقة من طابعات الشركة، حيث يدعم هذا الإعداد تحكم بكفاءة ودقة أفضل في الطباعة.

شاشة بخاصية اللمس وحجم 4.3 إنش

تأتي طابعة Ender 6 بشاشة مميزة بخاصية اللمس وحجم 4.3 إنش، والتي تتميز بإستجابة سريعة، إلا أنها لا تتضمن مميزات خاصة، كما تأتي بمكبر صوتي بصوت ضخم للتعليقات الصوتية التي تأتي بتشويه في الصوتيات غالباً.

الآداء والوقت الذي تستغرقه الطابعة للتسخين

200 درجة مئوية في 1 دقيقة و 50 ثانية

250 درجة مئوية في دقيقتين و 20 ثانية

Heatbed

60 درجة مئوية في 3 دقائق

100 درجة مئوية في 10 دقائق.

الضوضاء في Ender 6

تأتي طابعة Ender 6 بآداء هادئ بشكل عام، إلا أن المراوح تتميز بمستوى أعلى في الصوت مقارنة بالإصدارات الأخرى من الطابعات، لذا قد تؤدي إلى ضوضاء مزعجة في النهاية.

0.00 انطلقت طابعة Ender 6 بترقية جيدة للإصدار السابق Ender 5 Pro، حيث تقدم Creality الطابعة بأغطية الأكريليك وتصميم أكثر صلابة، وأسلاك منسقة بشكل أفضل، مع صواميل POM، وأحزمة بتصميم أكثر إتساع، كما تعد طابعة CoreXY جيدة مع تكلفة أضافية. 9.5/10 الإيجابيات أغطية من الأكريليك

تصميم أكثر صلابة

أحزمة بإتساع أكبر

طباعة بأداء أسرع وأكثر دقة السلبيات صوت مرتفع في المراوح

تكلفة أعلى

مكبر صوتي للشاشة بصوت مرتفع

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