سماعات أندرويد لاسلكية من آبل – Beats Studio Buds

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 01:44 مساءً - منذ 18 ثانية

أطلقت آبل سماعات أندرويد لاسلكية، ولم تأت السماعات الجديدة تحت إسم Airpods من آبل، بل جاءت من شركة Beats المملوكة لها كليًا.

حيث تصبح سماعات Beats Studio Buds أول سماعة تدعم هواتف أندرويد بشكل كامل والتوصيل مع الهواتف عبر لمسة واحدة، ولكن لا تأتي السماعات بشريحة H1 أو W1 من آبل، حيث تأتي بشريحة جديدة مختلفة تمامًا، وهذا ما يوحي بأن الشركة تنوي فصل Beats وتقنياتها عن سماعتها اللاسلكية المعتادة.

تأتي سماعات Beats Studio Buds عن باقي سماعات آبل في كونها لا تستخدم شريحة H1 من آبل، ولكن تستخدم شريحة خاصة بها، لذلك تستطيع هواتف أندرويد الإتصال بها بلمسة واحدة، هذا يعني أنك تفقد بعد مميزات شريحة آبل الخاصة مثل الإتصال بأكثر من جهاز معًا و استخدام قطعة واحدة من السماعة.

كما أن السماعات تأتي بسعر منخفض للغاية مقارنةً بباقي سماعات الشركة، حيث تأتي السماعة بسعر 150 دولار، وهو أقل كثيرًا من سماعات آبل آيربودز كمثال، وذلك بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.