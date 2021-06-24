سامسونغ تنافس هواوي برقائق “G-5”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 01:44 مساءً - منذ 7 دقائق

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق رقائق ”G 5“، الأمر الذي سيكون له تأثير على شركة ”هواوي“ حيث تم حظر العلامة التجارية الصينية من السلطات الأمريكية، وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل مباشر على عمليات هواوي التجارية.

وكشفت شركة سامسونغ مؤخرا عن تقنية شرائح جديدة لمجموعة منتجات ”G 5“ من خلال الإعلان عن مثل هذه الشريحة في مؤتمر ”Mobile World Congress 2021“.

وترى سامسونغ أيضا أن عليها مواجهة المنافسة من مختلف العلامات التجارية المتنافسة التي تحاول التنافس على حصتها في السوق مرة أخرى.

ومن المفترض أن يؤدي وصول شرائح الجيل الخامس الثلاث الجديدة من سامسونغ إلى زيادة الضغط على هواوي بشكل أو بآخر.

وذكرت تقارير أنه مع التقدم في تلك التقنية اللاسلكية، ستعمل أجهزة مودم ”G 5“ الجديدة المتضمنة على تحسين وتقديم جودة عالية للمستهلكين.

وكانت سامسونغ قد أصدرت مودم ”G SoC 5“ الذي يمكنه مضاعفة سعة شريحة النطاق الأساسي القادمة.

وتهدف الشركة أيضا إلى تقديم جيل جديد من الدوائر المتكاملة للترددات الراديوية ذات الموجات المليمترية (RFICs) مع هوائيات أصغر بكثير واستهلاك للطاقة أقل.

وتعمل سامسونغ على تقنيات متقدمة باستخدام موجات التيراهيرتز اللاسلكية العالية التردد.

كما اختبرت روابط لاسلكية بسعة 140 هرتز، مضيفة أن خطة تقنية ”G 6“ ستتضمن صورا ثلاثية الأبعاد عالية الدقة ونابضة بالحياة.