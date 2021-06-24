تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف “Realme GT”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 01:44 مساءً - منذ 13 دقيقة

كشفت تسريبات جديدة حول الهاتف الذكي القادم من شركة ”ريلمي“ الصينية ”GT 5G Master Edition“، حيث من المرجح أن يكون للمصمم الياباني ناوتو فوكاساوا.

وأعلنت ريلمي الصينية تطوير هاتفها الذكي المقبل، من خلال رسالة شاركها مدير التسويق في ريلمي ”Xu Qi“ على صفحته على موقع التواصل الصيني ”ويبو“.

وظهر برفقة مسؤول ريلمي في الصورة التشويقية لإطلاق الهاتف الذكي الجديد، المصمم الياباني ناوتو فوكاساوا.

فيما لم يكشف تشيس عن أي شيء بخصوص هذا الهاتف، لكن صفحة تسريبات موثوقة كشفت أن الهاتف الذكي القادم من ”ريلمي“ سيكون ”GT 5G Master Edition“ المرجح أن يضع فوكاساوا تصميمه.

كما استبعدت صفحة ”ديجيتال شات ستيشن“ أن تكون ”ريلمي“ تقصد بالهاتف المزمع إصداره؛ سلسلة ”Realme X9“.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تظهر سلسلة ”Realme X9“ بحلول منتصف يوليو، لكن ما سيتم الكشف عنه في غضون أيام قليلة هو ”Realme GT Master Edition“.

من المفترض أن يأتي Realm GT في نسخته الجديدة بنفس مواصفات Realme GT 5G الأصلية، لكنه قد يتلقى تصميما خلفيا محدثا ولونا جديدا تماما على غرار هواتف Master Edition السابقة.

وتأتي هواتف ”Realme GT“ بشاشة أموليد حديثة مقاس 6.43 بوصة بدقة ”FHD +“ مع معدل تحديث 120 هرتز ومستشعرات للضوء، أمامي وخلفي مع مكبرات صوت ”استريو“ ودعم صوت عالي الدقة.

ويحتوي الهاتف القادم على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومحرك اهتزاز متقدم. وتستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعرات للصور، يأتي الرئيسي بدقة 64 ميغابكسل (سوني IMX682)، ومستشعرين 8 و2 ميغابكسل، وكاميرا أمامية 16 ميغابيكسل.

يستخدم ”Realme GT“ نظام تبريد سائل ثلاثي الأبعاد جديد لتقليل درجة الحرارة بشكل فعال أثناء العمل والشحن.

سعة بطارية الهاتف القادم 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن بقدرة 65 وات، كما يعمل الهاتف الذكي بواجهة ”Realme UI 2.0“ الجديد استنادا إلى ”Android 11“.

في وقت سابق، كانت صفحة التسريبات ”Digital Chat Station“ أول من أبلغ بدقة عن خصائص وموعد إصدار الهاتفين ”Redmi K30″ و“Xiaomi Mi 10“.