تكنولوجيا: مراجعة على جهاز الطباعة ثلاثية الأبعاد Creality Ender 3 V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم جهاز Creality Ender 3 V2 للأسواق في 2020 بمجموعة جديدة من المميزات وترقية في التصميم والتكوينات، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل مميزات وسلبيات هذا الإصدار.

انطلقت طابعة Creality Ender 3 V2 بترقية في اللوحة الأم مع محركات TMC2208 التي تتميز بآداء أكثر هدوء، لذا فهي تعالج واحدة من أهم المشاكل التي تواجه مستخدمي الطابعات ثلاثية الأبعاد التي تتميز غالباً بصوت مزعج، إلا أن طابعة Creality Ender 3 V2 ثلاثية الأبعاد تأتي بلوحة أم جديدة تدعم خفض الضوضاء مع العمل المستمر إلى أقل من 50 ديسيبل، كما تعمل على إبطاء المروحة.

أيضاً تضم الطابعة محرك TMC2208 الذي يأتي أيضاً بآداء فائق الهدوء، مع أعلى جودة في التصنيع دون تكلفة إضافية، كما تأتي الطابعة بمجموعة من المميزات على رأسها:

ميزة الكشف الذكي عن نفاذ الفتيل Smart Filament

وهي واحدة من المميزات التي تقدم في العديد من الطابعات ثلاثية الأبعاد مؤخراً، حيث تدعم هذه الميزة المستخدم عند البدء في طباعة طويلة دون تحديد الوقت المتبقي لنفاذ الفتيل، لذا تعمل هذه الميزة بشكل تلقائي على تحديد وقت نفاذ الفتيل، لذا سيتفادى المستخدم البدء في عملية الطباعة ونفاذ الفتيل المخزن بشكل مفاجئ قبل الإنتهاء من عملية الطباعة.

إستئناف عملية الطباعة

تأتي طابعة Creality Ender 3 V2 بميزة تدعم حفظ عملية الطباعة للمستخدم في حالة إنقطاع تيار الكهرباء على سبيل المثال، لذا تعد ميزة هامة لحفظ المطبوعات للمستخدم، كما تعمل على إستئناف الطباعة بشكل تلقائي من الموقع الأخير للإدخال إلى أن تتم عملية الطباعة بأعلى جودة.

تصميم من الألومنيوم أكثر متانة

يمكن للتصميم المتين من الألومنيوم المميزة لطابعة Ender 3 V2 ثلاثية الأبعاد أن يضمن إستقرار أكثر أثناء عملية الطباعة، كما تقدم طباعة بأعلى جودة خالية من الإهتزازات التي تؤدي إلى ظهور عيوب في الطباعة.

واجهة ملونة بتجربة سلسة في الإستخدام

تتميز واجهة Creality Ender 3 V2 بواجهة عصرية ملونة بتجربة سلسة في الإستخدام مقارنة بالإصدار السابق Ender 3، حيث يأتي الإصدار الجديد بتجربة أفضل في التنقل.

كما تعالج طابعة Creality Ender 3 V2 ثلاثية الأبعاد المقبض الذي لا يدعم الإستجابة السريعة مما يؤدي إلى إختيار الأوامر الخاطئة في الطباعة في النهاية، إلا أن الإصدار الجديد يتميز بالحركة السلسة والسريعة في تنفيذ المهام.

أيضاً تأتي الطابعة بتجربة سلسة في شد الحزام مقارنة بطابعة Ender 3 التي تتطلب غالباً فك البراغي في البداية لضبط الحزام.

أدراج مخصصة للأدوات

تأتي الطابعة ثلاثية الأبعاد أيضاً بأدراج مخصصة لتنظيم الأدوات داخل الطابعة لتجنب الفوضى أو البحث عن الأدوات لإتمام عملية الطباعة، كما يدعم درج الأدوات المستخدم في إجراء الصيانه بكفاءة وآداء أفضل.

تحربة أفضل في تغذية الطابعة بالفتيل

على غرار الحزام تتميز الطابعة 3D أيضاً بتجربة سلسة في تحميل الفتيل داخل الطابعة، وذلك من خلال مقبض دوار لتسهيل عميلة تغذية الفتيل.

منصة Carborundum زجاجية

يدعم هذا التصميم عملية التسخين بكفاءة وسرعة أعلى مع تنفيذ المطبوعات بآداء أفضل، مع دعم الطبقة الأولى بإنسيابية مقارنة بالأسطح التقليدية.

تصميم صغير الحجم

تأتي طابعة Creality Ender 3 V2 بتصميم معدني بالكامل مع مدخل محجوب للطاقة لتتميز بإحترافية أعلى، ومعايير أعلى للآمان، كما تتميز بتصميم صغير الحجم مضغوط بتجربة سلسة في الصيانة والتجميع.

وتؤكد شركة Creality على أن الطابعة تأتي بنظام تبريد أكثر كفاءة بنسبة 30%، حيث يمكن لنظام التبريد أن يدعم كفاءة أعلى في طباعة بعض المواد مثل PLA.

0.00 تقدم Creality Ender 3 V2 ترقية جيدة للمستخدمين في التصميم وعملية الطباعة ثلاثية الأبعاد بآلية سلسة وأعلى كفاءة ودقة في عملية الطباعة 3D. 9.0/10 الإيجابيات طباعة فائقة الهدوء

طباعة عالية الدقة

تجربة سلسة في الإستخدام

تصميم معدني أكثر متانة السلبيات لا توجد واجهة بخاصية اللمس

محرك واحد

لا تتضمن BL-Touch

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