تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Oppo Reno6 Z كاملة قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Oppo المرتقب Oppo Reno6 Z الذي يأتي بمعالج Dimensity 800U.

كانت شركة Oppo قد قدمت هاتف Oppo Reno5 Z خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن الشركة تستعد من جديد لإطلاق إصدار أخر من السلسلة بعنوان Oppo Reno6 Z.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت مؤخراً أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 60 Hz، وجودة عرض FHD بلس، مع طبقة حماية من Gorilla Glas 5.

أيضاً يدعم هاتف Oppo Reno6 Z رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800U، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4310 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتتميز الكاميرة الأمامية بتصميم في ثقب في الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11.1.

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