تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار التجريبي 2.1 من نظام تشغيل Android 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق الإصدار التجريبي 2.1 من نظام تشغيل Android 12 الذي يأتي ببعض الإصلاحات للأخطاء التي رصدت في الإصدار التجريبي السابق.

تقدم جوجل هذا الإصدار التجربيي Android 12 بمعالجة للمشكلة التي تواجه المستخدمين في شاشة القفل، والتي تعيق المستخدم من الوصول إلى بعض الإجراءات مثل التمرير إلى أسفل لإظهار الإشعارات، أو التمرير لفتح الهاتف.

كما يعمل هذا الإصدار التجريبي على إصلاح مشكلة عدم ظهور معلومات الطقس والتقويم في أداة “At A Glance” التي تتيح للمستخدم إلقاء نظرة سريعة على بعض التفاصيل في الهاتف.

أيضاً يعالج هذا الإصدار مشاكل ظهور وميض أو رسوم متحركة غير ثابتة عند الدخول إلى التطبيقات الحالية عن طريق التنقل بالإيماءات.

كما تم إصلاح مشكلة تعطل أذونات الوصول إلى الكاميرة والميكروفون الجديدة في Android 12، حيث واجه المستخدمين مشكلة تؤدي إلى إختفاء الأذونات مما يتطلب إعادة تشغيل الهاتف.

يذكر أن هذا الإصدار ينطلق برقم SPB2.210513.011، على أن يستهدف المستخدمين الذين قاموا بالفعل بتثبيت الإصدار التجريبي الثاني من Android 12، والذي يتوفر لمستخدمي هواتف Pixel عبر برنامج Android Beta for Pixel.

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