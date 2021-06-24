تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Mi MIX 4 المرتقب بقدرة بطارية 5000 mAh وشحن 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف شاومي المرتقب Mi MIX 4 الذي ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أكد تقرير نشر في الصين اليوم على أن هاتف Mi MIX 4 يضم بطارية بنموذج رقم BM58 المميزة بسعة 5000 mAh.

كما أوضح التقرير خطط العملاق الصيني لدعم الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 80W وهي أعلى معايير للشحن السريع قدمت في الهواتف الذكية المميزة حتى الآن.

وتتوافق هذه التفاصيل مع تسريبات أخرى جاءت من قاعدة بيانات 3C، والتي أوضحت أن هاتف Mi MIX 4 يضم اثنان من خلايا البطاية بقدرة 2430 mAh لكل خلية.

ويعد هاتف Mi MIX 4 من الإصدارات المميزة المرتقبة من العملاق الصيني شاومي هذا العام، حيث يأتي الهاتف بأعلى المواصفات، كما يضم الجيل الجديد من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

ولقد أشارت تسريبات نشرت عبر صفحة Digital Chat Station إلى خطط شاومي لإطلاق اثنان من الهواتف المميزة هذا العام، على أن يأتي الأول بنموذج رقم K8 وهو هاتف Mi MIX 4، بينما يأتي الإصدار الأخر بنموذج رقم J18S وهو إصدار شاومي القادم من هواتف MIX foldable.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Mi MIX 4 برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يأتي بواجهة MIUI 13 التي تتضمن الكثير من التحسينات والمميزات الجديدة.

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