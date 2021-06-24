تكنولوجيا: صورة توضح الإختلاف في أحجام سلسلة هواتف iPhone 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن نماذج لسلسلة iPhone 13 توضح الأحجام والأبعاد المميزة للإصدارات القادمة من هواتف ابل.

تتضمن الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف iPhone 13 عدد 4 من الإصدارات تشمل iPhone 13، وiPhone 13 Pro، وiPhone 13 Pro Max إلى جانب هاتف iPhone 13 mini.

ويظهر كلاً من هواتف iPhone 13 و 13 mini في التسريبات بكاميرة مميز بتصميم قطري كبديل للتصميم الرأسي.

من جانب أخر أكد Sonny Dickson الذي كشف عن الصور المسربة اليوم أن هاتف iPhone 13 Pro Max يأتي بأكبر حجم في الإصدارات المرتقبة من ابل، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بسمك أكبر من الإصدارات الأخرى، مع تصميم بارز للكاميرة الخلفية.

ويعود التصميم المميز بسمك أكبر لهاتف iPhone 13 Pro Max نتيجة لسعة البطارية وإعدادات الكاميرة في الهاتف.

أيضاً من المقرر أن تأتي الإصدارات الأربعة بتقنية “shift stabilization” وفقاً لتفاصيل جاءت عبر محلل TrendForce، كما تتضمن الإصدارات الأربعة الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة، مع عدسات6P بميزة التركيز التلقائي، كما تقدم ابل إصدارات Pro بمستشعر LiDAR، ومن المتوقع أن تكشف ابل عن الإصدارات الجديدة في حدث يعقد في شهر سبتمبر.

المصدر

اعلان





