كيفية استخدام ميزة النص المباشر في آيفون وآيباد

دبي - يزن راشد - حصلنا من خلال iOS 15 و iPadOS 15 على العديد من التحسينات للميزات الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل استخدامك لها أفضل من ذي قبل.

وتتضمن إحدى هذه التحسينات ميزة التعرف الضوئي على الأحرف بواسطة الكاميرا.

وأطلقت شركة آبل على هذه الميزة اسم النص المباشر Live Text التي تتيح لك التعرف على الأحرف في العناصر الخارجية دون الحاجة لتطبيق.

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ميزة النص المباشر في آيفون وآيباد:

تتيح لك ميزة النص المباشر الحصول على وظيفة التعرف الضوئي على الحروف في تطبيق الكاميرا المدمج.

ويستخدم إصدار iOS 15 الذكاء الاصطناعي في هاتف آيفون أو جهاز آيباد لمساعدتك في اكتشاف المزيد في صورك والعثور بسرعة على ما تبحث عنه واستعادة اللحظات الخاصة.

أجهزة آبل الداعمة للميزة:

تعمل هذه الميزة عبر أجهزة معينة من شركة آبل، وتشترك جميع هذه الأجهزة في أنها تتضمن معالج A12 Bionic أو أي معالج أحدث، وذلك لأنها تتطلب قوة معالجة كبيرة.

وتشمل الأجهزة التي يمكنها تشغيل ميزة النص المباشر هواتف iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR.

بالإضافة إلى هواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max و iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max و (2020) iPhone SE.

ونماذج آيباد من الجيل الثامن و iPad Air من الجيل الثالث والرابع، وآيباد ميني من الجيل الخامس، و آيباد برو لعام 2018 بقياس 11 إنشًا و 12.9 إنشًا والنماذج الأحدث.

وبالرغم من إمكانية تثبيت إصدارات iOS 15 و iPadOS 15 عبر الأجهزة الصادرة منذ ست سنوات، إلا أن جميعها لن تحصل على دعم ميزة النص المباشر.

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استخدام الميزة عبر تطبيق الكاميرا:

وجه عدسة الكاميرا إلى شيء يتضمن نصًا حتى ظهور مستطيل أصفر يحدد النص عبر الشاشة.

بعد أن يتعرف تطبيق الكاميرا على النص، اضغط على زر النص المباشر في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

استخدم القائمة المنبثقة التي تظهر لتحديد النص الذي تم التعرف عليه ونسخه والبحث عنه وترجمته ومشاركته.

ملاحظة: تعمل ميزة النص المباشر أيضًا مع الخطوط غير الواضحة وحتى الكتابة اليدوية. وذلك بالرغم من أنها قد لا تتعرف دائمًا على الأحرف بدقة 100 في المئة.

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استخدام ميزة النص المباشر عبر تطبيق الصور:

ابحث عن صورة تتضمن الكثير من النص واعرضها.

إذا كانت تحتوي على نص يمكن التعرف عليه، فاضغط على زر النص المباشر في أسفل الجهة اليمنى.

يمكنك أيضًا التمرير أو الضغط على النص في صورة ما دون النقر على النص المباشر أولًا.

بعد عرض النص يمكنك القيام بجميع الوظائف المعتادة، مثل التحديد والنسخ والبحث والترجمة والمشاركة.

تتحول عناصر مثل أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني والعناوين وغيرها إلى روابط URL مباشرة يمكنك الانتقال إليها وذلك بالضغط مطولًا عليها.

ومن المفترض أن يصل الإصدار التجريبي العام في شهر يوليو القادم، بينما يطلق الإصدار الرسمي في خريف عام 2021.

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