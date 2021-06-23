تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتفي Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء حول سلسلة Galaxy S22، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم كُشِف عن خطط العملاق الكوري لدعم هاتفي Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

تدعم العملاق الكوري الإصدارات القادمة من هواتف Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بإعدادات جديدة للكاميرة تختلف عما قدمت في سلسلة Galaxy S21، وهو ما أكدت عليه التسريبات التي جاءت من Tron.

قدمت شركة سامسونج سلسلة S20 وS21 بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع حجم أكبر للبيكسل لدعم لقطات أوضح وأعلى جودة في التصوير الليلي، ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم التكبير، كما يدعم المستشعر الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 8K.

وتستعد العملاق الكوري لدعم Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بإعدادات مختلفة للكاميرة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يتميز المستشعر الرئيسي بحجم 1/1.12، وحجم بيكسل 1.4 µm، ويدعم المستشعر دمج عدد من البيكسل ليصل إلى حجم 2.8 µm، على أن يدعم المستشعر الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 8K، مع دعم نمط 100 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة بالجيل الثالث من مستشعرات GN.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الرئيسية من سلسلة Galaxy S22 لن تتضمن كاميرة periscope، التي تقتصر على أعلى إصدار في السلسلة Ultra.

كما تتجه بعض التوقعات إلى أن سلسلة Galaxy S22 تأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، بينما تشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الإصدارات القادمة لن تتضمن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة أو مستشعر 3D ToF.

المصدر

اعلان





